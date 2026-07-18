Inglaterra derrotó a Francia en un partidazo y se quedó con el tercer puesto del Mundial

Inglaterra derrotó 6-4 a Francia este sábado en Miami y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, luego de protagonizar uno de los partidos más espectaculares del torneo.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel llegó a sacar una ventaja de 4-0 en el primer tiempo, pero la reacción francesa, encabezada por Kylian Mbappé, le puso suspenso al encuentro antes de que los ingleses sentenciaran el resultado en el tramo final.

Los británicos fueron ampliamente superiores durante la primera mitad y aprovecharon cada oportunidad que generaron. Declan Rice abrió el marcador con un gran remate, Ezri Konsa amplió de cabeza y Bukayo Saka marcó por duplicado para que Inglaterra se fuera al descanso con una contundente ventaja de cuatro goles.

En el entretiempo, el entrenador francés Didier Deschamps realizó cuatro modificaciones y su equipo mostró otra imagen. Mbappé anotó un doblete y Bradley Barcola descontó para dejar el marcador 4-3, alimentando la ilusión de una remontada.

Sin embargo, en el cierre del partido volvió a aparecer Saka, que convirtió de penal y completó su hat-trick. Luego, Ousmane Dembélé logró marcar tras haber desperdiciado dos oportunidades claras anteriormente.

Cuando el encuentro llegaba a su fin, Jude Bellingham anotó un gran gol para establecer el 6-4 definitivo y sellar el tercer puesto para Inglaterra.

Con este resultado, el seleccionado inglés consiguió la segunda mejor actuación de su historia en los Mundiales. Su mejor registro continúa siendo el título obtenido en 1966, mientras que anteriormente había finalizado cuarto en Italia 1990 y Rusia 2018.