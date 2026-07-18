Mbappé superó a Messi como máximo goleador en la historia de los Mundiales

Kylian Mbappé tuvo una actuación decisiva este sábado al marcar un doblete frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Con esos dos tantos, el delantero francés alcanzó los 22 goles en Copas del Mundo, superó provisionalmente a Lionel Messi y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Además, el atacante del Real Madrid llegó a 10 goles en la presente edición del torneo y tomó una ventaja de dos tantos sobre el capitán argentino en la lucha por la Bota de Oro, aunque Messi todavía tendrá la oportunidad de descontar este domingo cuando dispute la final frente a España.

Mbappé, de 27 años, abrió el marcador a los 48 minutos con un remate cruzado y amplió la diferencia a los 66, en ambos casos tras asistencias de Michael Olise.

El francés era uno de los cuatro futbolistas de su selección que repitieron como titulares tras la derrota en semifinales ante España, con el objetivo de cerrar el torneo con una buena actuación y mantenerse en la pelea por los principales registros individuales.

Con sus dos conquistas, Mbappé dejó atrás los 21 goles que acumulaba Messi en el sexto Mundial de su carrera. El delantero francés alcanzó la cifra de 22 tantos en apenas 22 partidos, distribuidos en tres Copas del Mundo, y ya cuenta en su palmarés con el título obtenido por Francia en Rusia 2018.

Tras el encuentro, Mbappé se refirió a la posibilidad de que Messi vuelva a convertir en la final y relativizó el récord alcanzado. "Messi marca todo el tiempo, mañana marcará, seguro. Me hubiese gustado no ser el máximo goleador de la historia y jugar la final de mañana", expresó el delantero francés.