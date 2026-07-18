Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica

Franco Colapinto largará desde el 11° puesto este domingo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, luego de alcanzar la Q2 en la clasificación disputada en el circuito de Spa-Francorchamps.

El piloto argentino había finalizado 13° en la sesión clasificatoria con un tiempo de 1:46.392, pero avanzó dos lugares en la grilla como consecuencia de las penalizaciones aplicadas a Lando Norris e Isack Hadjar.

Al volante de su Alpine, Colapinto volvió a mostrar una evolución en su rendimiento y quedó apenas un puesto por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien partirá desde la décima posición.

En la Q1, el argentino marcó un registro de 1:46.795, suficiente para avanzar a la segunda tanda de clasificación. En esa instancia quedaron eliminados Alexander Albon, Esteban Ocon, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Pérez y Fernando Alonso.

Ya en la Q2, Colapinto no logró acceder al último corte clasificatorio. Junto al argentino también quedaron eliminados Liam Lawson, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz y Oliver Bearman.

El pilarense llega a esta competencia con un buen impulso luego de haber sumado dos puntos en el Gran Premio de Silverstone, resultado que alimenta las expectativas de volver a ubicarse en la zona de puntuación durante la carrera de este domingo en Bélgica.