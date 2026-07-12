A 16 meses del inicio de la obra, el nuevo puente entra en su etapa final

Por Santotomealdía



Este lunes 13 de julio se cumplen 16 meses desde la firma del acta de inicio de la construcción del nuevo puente que unirá nuestra ciudad con Santa Fe. El proyecto, considerado una de las obras de infraestructura más importantes de la historia reciente de la provincia, fue planificado con un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que, de mantenerse el cronograma oficial, restarán ocho meses para su finalización, prevista para marzo de 2027.

Con dos tercios del tiempo de obra ya transcurridos, los trabajos ingresan en una etapa determinante. Mientras la estructura principal sobre el río Salado continúa creciendo, comenzaron las primeras intervenciones sobre Avenida 7 de Marzo, donde se desarrollará la fase urbana más compleja de todo el proyecto. A esto se suma la inminente puesta en marcha del montaje de vigas sobre el cauce principal del río, una instancia clave desde el punto de vista constructivo.

Una estructura que ya empieza a mostrar su dimensión

Aunque el dato oficial más reciente indica un 45 % de avance general, la estructura principal del puente presenta un grado de ejecución considerablemente superior.

De acuerdo con el último informe difundido por la Dirección Provincial de Vialidad, ya fueron ejecutados 131 de los 136 pilotes previstos, además de 130 de las 136 columnas y 40 de las 42 pilas que sostendrán la estructura. Los únicos elementos pendientes corresponden al sector ubicado sobre el cauce activo del río Salado, donde las tareas dependen de las condiciones del terreno y del comportamiento del río.

En cuanto a la superestructura, ya fueron fabricadas más de un centenar de vigas de hormigón pretensado, de las cuales un centenar ya se encuentran colocadas sobre el puente. Además, se completó el montaje de 20 de los 43 vanos previstos, mientras continúan ejecutándose las prelosas y los tableros de hormigón que conformarán la futura calzada.

Nuevo puente: ya se cumplieron dos tercios del plazo y estos son los trabajos que faltan.

Comienza una de las etapas más complejas: el río Salado

Uno de los próximos grandes hitos de la obra será el inicio del montaje de las vigas correspondientes al tramo central del río Salado. Para ello, durante las últimas semanas quedó prácticamente instalado el lanzavigas, un enorme equipo especialmente traído desde China que permitirá colocar las estructuras prefabricadas sobre el cauce principal sin necesidad de utilizar grúas de gran porte.

Hasta ahora, las vigas fueron montadas desde tierra firme mediante equipos convencionales. Sin embargo, la llegada al sector del río exige una logística completamente diferente, por lo que la utilización de esta tecnología marcará el comienzo de una nueva etapa en la construcción del puente.

Las obras ya avanzan sobre el acceso a nuestra ciudad

Mientras tanto, otro de los frentes de obra comenzó a hacerse visible para quienes circulan diariamente entre nuestra ciudad y Santa Fe. Tras varios meses de trabajos sobre calle Mitre, las primeras intervenciones ya alcanzaron el sector de Avenida 7 de Marzo, donde actualmente se realizan excavaciones destinadas a la readecuación de desagües y de los distintos servicios subterráneos existentes.

Aunque por el momento las tareas no afectan la carpeta asfáltica de la Ruta Nacional 11, la presencia de maquinaria pesada ya obliga a realizar reducciones parciales de carril en sentido hacia Santa Fe.

Se trata de una etapa indispensable antes de comenzar la transformación integral del principal acceso a nuestra ciudad, considerada por las propias autoridades provinciales como el tramo más complejo de toda la obra, debido a la gran cantidad de redes de agua, cloacas, energía eléctrica, gas y fibra óptica que atraviesan el subsuelo del sector.

Cómo cambiará el acceso al puente

Una vez finalizados estos trabajos preliminares, comenzará la remodelación definitiva del acceso. El proyecto contempla una ampliación de Avenida 7 de Marzo, con nuevos carriles de circulación, bicisendas, sendas peatonales, semaforización y una reorganización completa del tránsito.

Además, Mitre pasará a tener sentido único hacia el norte, convirtiéndose en una vía clave para acceder al nuevo puente desde distintos sectores de la ciudad, mientras que Candioti tendrá circulación en sentido contrario, permitiendo canalizar el tránsito proveniente del actual puente Carretero.

Este nuevo esquema acompañará el funcionamiento de ambas conexiones viales: el nuevo puente será utilizado para salir hacia Santa Fe, mientras que el actual puente Carretero quedará destinado al ingreso hacia nuestra ciudad.

Qué falta para terminar la obra

Aunque el avance resulta significativo, todavía resta ejecutar varias de las etapas más importantes del proyecto. Entre ellas se encuentran la finalización de las pilas ubicadas sobre el cauce principal del río, el montaje de las vigas restantes, la ejecución de todos los tableros de hormigón, la carpeta de rodamiento, las veredas, la iluminación, las defensas metálicas, la señalización y las obras complementarias.

En paralelo, deberán completarse también las intervenciones sobre los accesos de ambas ciudades, especialmente la remodelación integral de Avenida 7 de Marzo, donde el impacto sobre la circulación será cada vez más visible durante los próximos meses.

La cuenta regresiva ya comenzó

A 16 meses del inicio formal de la obra, el cronograma indica que ya transcurrió dos tercios del plazo previsto para su construcción. Si bien todavía quedan por delante algunos de los trabajos técnicamente más complejos y de mayor impacto urbano, la infraestructura comienza a mostrar con claridad la dimensión de un proyecto que transformará de manera definitiva la conexión entre nuestra ciudad y Santa Fe.

Los próximos ocho meses serán decisivos. En ese período deberán convivir el avance sobre el río Salado, la profunda transformación del acceso local y las tareas finales de montaje y terminación que permitirán acercar la obra a su objetivo: habilitar un nuevo puente que descomprima el tránsito, mejore la conectividad y acompañe el crecimiento de ambas ciudades.