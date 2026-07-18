La construcción del nuevo puente ya avanza sobre el cauce principal del río Salado

Por Santotomealdía



La construcción del nuevo puente que unirá nuestra ciudad con Santa Fe incorporó un nuevo frente de trabajo con la presencia de una plataforma flotante equipada con maquinaria pesada operando sobre el cauce principal del río Salado, frente a la costa local.

La aparición de esta embarcación representa un nuevo avance en el desarrollo de la obra y coincide con la etapa que la Provincia había anticipado para completar las fundaciones del sector central del puente, donde aún restan ejecutar los pilotes correspondientes al cauce activo del río.

Durante las últimas horas, Santotomealdía pudo registrar la presencia de la plataforma trabajando en el lugar donde se desarrollarán algunas de las tareas técnicamente más complejas de todo el proyecto.

Una plataforma flotante con maquinaria pesada comenzó a operar en el Salado, frente a la costa de nuestra ciudad. (Crédito: STD)

Hasta el momento, la mayor parte de los trabajos se concentraban sobre la estructura ejecutada desde tierra firme y en los accesos de ambas ciudades. En paralelo, durante las últimas semanas comenzaron las primeras intervenciones sobre Avenida 7 de Marzo, donde avanzan las obras previas a la futura remodelación integral del ingreso a nuestra ciudad.

Días atrás, el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, había adelantado que la siguiente etapa contemplaba el inicio de los trabajos sobre el río mediante una pontonera, una plataforma especialmente preparada para operar maquinaria pesada desde el agua. También había explicado que esa instancia sería necesaria para completar las estructuras ubicadas en el cauce principal.

De acuerdo con la información oficial difundida anteriormente por la Dirección Provincial de Vialidad, las únicas fundaciones que permanecían pendientes correspondían precisamente al sector del río Salado, donde las tareas requieren una logística diferente a la utilizada en los tramos construidos desde tierra.

La obra del nuevo puente ingresó en una etapa clave con tareas sobre el río Salado. (Crédito: STD)

Una vez finalizada esa etapa, el proyecto prevé avanzar con el montaje de las vigas del tramo central, para lo cual también se utilizará el lanzavigas especialmente incorporado para esta obra.

Con un plazo de ejecución previsto de 24 meses, la construcción del nuevo puente transita una de sus fases más importantes. Mientras continúan los trabajos sobre el río, también avanzan las intervenciones en los accesos urbanos, especialmente sobre Avenida 7 de Marzo, donde en los próximos meses comenzarán las modificaciones que transformarán el principal ingreso a nuestra ciudad.