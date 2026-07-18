Aldosivi dio el golpe, venció a River y avanzó a octavos de la Copa Argentina.

River Plate quedó eliminado de la Copa Argentina al perder 3 a 1 frente a Aldosivi en el estadio Padre Martearena, de Salta, en uno de los grandes golpes de los 16avos de final del certamen.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet no pudo revertir la desventaja frente al conjunto marplatense, que aprovechó sus oportunidades y selló una clasificación histórica a la próxima instancia.

El Tiburón construyó la victoria con dos goles de Tomás Fernández y otro de Nicolás Cordero, mientras que Rafael Santos Borré descontó para River en su regreso como titular al club de Núñez, iniciando oficialmente su segunda etapa con la camiseta millonaria.

El encuentro también marcó el debut como titulares de Borré y Giovanni González, mientras que durante el entretiempo Coudet dispuso los ingresos de Lucas Beltrán y Mauro Arambarri, quienes también tuvieron su estreno, aunque no lograron modificar el desarrollo del partido.

Con este resultado, Aldosivi avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Independiente Rivadavia en busca de un lugar entre los ocho mejores de la competencia.

Ahora ambos equipos enfocarán su atención en el inicio del Torneo Clausura. Aldosivi visitará a Defensa y Justicia, mientras que River será local frente a Barracas Central.