Scaloni palpitó la final del Mundial: "Llegaron los dos equipos que lo merecían"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló este sábado en la conferencia de prensa previa a la final del Mundial 2026 y aseguró que Argentina y España son los dos equipos que merecieron llegar a la definición del certamen.

Además de analizar al rival, el técnico destacó el presente de Lionel Messi, elogió a su colega Luis de la Fuente y hasta se permitió una broma al ser consultado por la forma de controlar a Lamine Yamal, una de las principales figuras del seleccionado español.

"España fue de menos a más en el Mundial y el partido contra Francia fue el mejor. Los dos equipos merecieron estar en la final", sostuvo Scaloni, quien agregó: "Llegaron los dos equipos que merecían estar en la final e intentaremos ganarla".

Respecto a la preparación del equipo, el entrenador reveló que debieron modificar la planificación prevista. "Nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos. Hay jugadores que no están bien al cien por cien, estamos enfocados en el descanso", explicó.

Consultado sobre Luis de la Fuente, el técnico argentino destacó la relación que mantiene con el entrenador español. "Fue un gran tipo siempre, lo aprecio y me pone contento su presente. No hablamos de los patrones de nuestros equipos", señaló.

También hubo lugar para una respuesta distendida cuando le preguntaron cómo piensa neutralizar a Lamine Yamal. "Sería muy bueno encerrarlo en una habitación", respondió entre risas.

Por último, Scaloni volvió a destacar la importancia de Lionel Messi dentro del equipo y del fútbol mundial. "Messi es historia pura, leyenda. El mejor futbolista de la historia, tenemos que valorar lo que hace a los 39 años", afirmó.

El entrenador también valoró el acompañamiento de los hinchas durante el Mundial y aseguró que el plantel siente el respaldo de la gente. "Jugamos por la gente que espera ver a la Selección. Notamos la sintonía de los hinchas con el equipo y es emocionante", concluyó.