Irán suspendió la aplicación del memorando de entendimiento con Estados Unidos en medio de la guerra

Irán anunció este sábado la suspensión de la implementación del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos, en medio de la escalada militar que mantiene enfrentados a ambos países y que continúa generando tensión en Medio Oriente.

La decisión fue comunicada por el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, quien sostuvo que el Gobierno de Teherán dejó de cumplir los compromisos asumidos porque, según afirmó, Estados Unidos ya había incumplido previamente el acuerdo.

"Estados Unidos ha violado y suspendido todos sus compromisos en el marco del memorando de entendimiento", expresó el funcionario iraní en un comunicado difundido por medios oficiales. "También hemos suspendido nuestros compromisos. No los estamos cumpliendo y estamos ocupados defendiendo el país", agregó.

El anuncio se produjo mientras continúan los ataques cruzados entre ambos países. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que completó una séptima noche consecutiva de bombardeos contra objetivos militares iraníes, entre ellos infraestructura logística, depósitos de armas y capacidades marítimas.

En paralelo, varios países de la región reportaron incidentes vinculados al conflicto. Kuwait informó la interceptación de misiles y drones lanzados desde Irán, Irak aseguró haber destruido drones sobre la ciudad de Erbil y Jordania indicó que sus sistemas de defensa aérea derribaron misiles iraníes. Además, Bahréin activó en varias oportunidades las sirenas antiaéreas ante posibles ataques.

Por otra parte, los países integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo acusaron al régimen iraní de cometer "crímenes de guerra" por ataques dirigidos contra infraestructuras civiles en Bahréin, Kuwait y Jordania, y reclamaron que Teherán responda ante la comunidad internacional.

En tanto, el régimen iraní informó la ejecución de un hombre condenado por el asesinato de un integrante de las fuerzas de seguridad durante las protestas registradas en 2022, un caso que volvió a generar cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian irregularidades en los procesos judiciales.