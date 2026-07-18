El brote de ébola en el Congo ya dejó 864 muertos y más de 2.100 contagios

El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) ya provocó 864 muertes y acumula 2.181 casos confirmados, según informaron este sábado las autoridades sanitarias del país africano.

De acuerdo con el Ministerio de Comunicación y Medios de la RDC, la enfermedad presenta una tasa de letalidad del 39,6% y continúa en una fase de transmisión sostenida, con un crecimiento constante de los contagios.

El último reporte oficial indica que en las últimas 24 horas se registraron 56 nuevos casos y 36 fallecimientos. Además, 722 pacientes permanecen internados o aislados, mientras que 412 personas recibieron el alta médica.

Las autoridades también señalaron que el rastreo de contactos alcanzó el 66,9%, una herramienta considerada clave para contener la propagación del virus.

El brote afecta principalmente a la provincia de Ituri, considerada el epicentro de la epidemia, aunque también se registran casos en Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y el distrito de Tshopo.

En tanto, Uganda informó que el último paciente con ébola se recuperó el jueves. Ese país había registrado 20 contagios, de los cuales 15 fueron importados desde la República Democrática del Congo, con un saldo de dos fallecidos.

La actual epidemia es causada por la cepa Bundibugyo del virus del ébola y fue declarada oficialmente el 15 de mayo. Según las autoridades congoleñas, la evolución del brote continúa siendo motivo de preocupación debido al sostenido incremento de casos.