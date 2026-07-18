Francia e Inglaterra juegan este sábado por el tercer puesto del Mundial

Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado por el tercer puesto del Mundial 2026, en un partido que comenzará a las 18 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Luego de quedar eliminados en las semifinales, ambos seleccionados intentarán cerrar su participación en la Copa del Mundo con una victoria. El encuentro será televisado por TV Pública, Paramount+ y DSports.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps llegó como uno de los principales candidatos al título, pero quedó eliminado al perder frente a España, resultado que le impidió disputar su tercera final mundialista consecutiva.

Además, el delantero Kylian Mbappé afrontará el partido compartiendo el liderazgo de la tabla de goleadores junto a Lionel Messi, ambos con ocho tantos en el certamen.

Por su parte, Inglaterra, conducida por Thomas Tuchel, quedó a las puertas de la final luego de caer en semifinales frente a la Selección argentina, tras haber superado previamente a Noruega en los cuartos de final.

El seleccionado inglés buscará conseguir por primera vez el tercer puesto en una Copa del Mundo, ya que en sus dos antecedentes en esta instancia terminó en el cuarto lugar, tanto en Italia 1990 como en Rusia 2018.

El encuentro será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que el uruguayo Leodan González estará a cargo del VAR.

Probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.