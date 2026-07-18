Las intensas nevadas mantienen cerrados los principales pasos fronterizos con Chile

Las intensas nevadas y el viento blanco mantienen cerrados este sábado los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile, especialmente en las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro, donde las condiciones climáticas impiden la circulación.

La situación más compleja se registra en el Paso Internacional Cristo Redentor, que permanecerá cerrado hasta fin de mes, según informaron las autoridades. Como consecuencia del temporal, unos 580 camiones permanecen varados en la zona de Uspallata mientras continúan las tareas de despeje.

De acuerdo con la información oficial, las playas de estacionamiento destinadas al transporte de cargas alcanzaron su capacidad máxima, por lo que los vehículos fueron distribuidos en distintos sectores habilitados para su permanencia hasta que las condiciones permitan reabrir el corredor.

En Neuquén, el paso Pino Hachado, que había sido habilitado el viernes, volvió a cerrar debido al recrudecimiento del temporal. Actualmente, el único cruce habilitado en esa provincia es el Paso Huaum, que comunica San Martín de los Andes con la localidad chilena de Panguipulli.

Las nevadas también complican la transitabilidad sobre distintos tramos de la Ruta Nacional 7, donde se registran sectores con hielo, calzada congelada y una caída de piedras. Además, las autoridades dispusieron que la portación de cadenas sea obligatoria para quienes circulen por la zona.

En los sectores más elevados de la cordillera, la acumulación de nieve alcanzó 1,30 metros en Villa Las Cuevas, mientras que en Puente del Inca y Penitentes se registraron cerca de 80 centímetros. Allí también se realizan inspecciones por riesgo de desprendimientos y avalanchas.

Según informaron las autoridades, unas 30 personas permanecen resguardadas en Penitentes, con asistencia alimentaria, calefacción y abrigo, mientras que los habitantes de Villa Las Cuevas cuentan con los suministros necesarios.

Desde la Coordinación Operativa de Frontera señalaron que se trata de una de las nevadas más importantes de los últimos diez años y advirtieron que el pronóstico prevé nuevas precipitaciones hasta comienzos de la próxima semana. Por ese motivo, la reapertura de los pasos internacionales dependerá de una mejora de las condiciones meteorológicas y de que puedan completarse las tareas de despeje para garantizar una circulación segura.