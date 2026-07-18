Banco Bica inició obras de renovación en su sucursal de la ciudad

Banco Bica informó que lleva adelante obras de renovación en su sucursal de nuestra ciudad, con el objetivo de modernizar sus instalaciones y ofrecer un espacio más cómodo y funcional para sus clientes.

Desde la entidad señalaron que, pese a los trabajos que se realizan en el edificio, la atención al público continuará desarrollándose con normalidad, de lunes a viernes, en el horario habitual de 7.15 a 12.15.

Según explicaron desde el banco, durante el período de obras algunos sectores de la sucursal podrán encontrarse reorganizados, por lo que los clientes podrían advertir algunas incomodidades propias de la remodelación.

En ese sentido, Banco Bica pidió comprensión a quienes concurran a realizar trámites durante las próximas semanas y destacó que las mejoras forman parte de un proceso destinado a optimizar la experiencia de atención.

La entidad agradeció además la paciencia de sus clientes y adelantó que, una vez finalizados los trabajos, la sucursal contará con un espacio renovado, pensado para brindar una atención más cómoda y moderna.