Trump cuestionó el sistema electoral de Estados Unidos y acusó a China de haber interferido en las elecciones de 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar el sistema electoral de su país al asegurar que China intervino en las elecciones de 2020 y anunció la publicación de documentos que, según afirmó, contienen información sobre presuntas irregularidades ocurridas durante ese proceso electoral.

Durante un mensaje a la nación desde la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que los archivos ya se encuentran disponibles en el sitio oficial del Gobierno y afirmó que permitirán conocer detalles que, a su entender, permanecieron ocultos durante los últimos años.

"No hay ningún país del tercer mundo que tenga unas elecciones como las que tenemos nosotros", afirmó Trump, al insistir con sus críticas al funcionamiento del sistema electoral estadounidense, a pocos meses de las elecciones legislativas de medio mandato.

El presidente aseguró que China habría accedido de manera ilícita a más de 220 millones de registros de votantes y calificó ese hecho como "el mayor compromiso de datos electorales de la historia".

Además, acusó a sectores del denominado "Estado profundo" de haber encubierto esa situación y sostuvo que los documentos publicados incluyen informes de inteligencia sobre vulnerabilidades en los sistemas de votación, una investigación del FBI sobre un supuesto fraude en el registro de votantes en Michigan y documentación que, según la administración estadounidense, evidencia la inscripción de personas no ciudadanas en los padrones electorales.

Durante el mismo discurso, Trump también se refirió al conflicto en Medio Oriente y aseguró que Estados Unidos "está ganando a lo grande en Irán", al tiempo que afirmó que los resultados de esa estrategia "se verán muy pronto".

Asimismo, destacó el poder militar de su país y sostuvo que Estados Unidos cuenta con "el ejército más fuerte y poderoso del mundo", aunque el eje principal de su mensaje estuvo centrado en las cuestiones vinculadas a la seguridad electoral y las denuncias sobre las elecciones de 2020.