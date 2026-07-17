El Gobierno analiza dar asueto para recibir a la Selección, pero lo informará después del partido con España

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de decretar un asueto para facilitar el recibimiento de la Selección Argentina, aunque la decisión recién será comunicada después de la final del Mundial 2026 que el equipo de Lionel Scaloni disputará este domingo frente a España.

Mientras tanto, el Ejecutivo comenzó a organizar el operativo de seguridad para el regreso del plantel al país, aunque evita realizar anuncios públicos antes del partido para no interferir en la preparación del seleccionado.

Según trascendió desde la Casa Rosada, una de las alternativas que se evalúan es declarar asueto o feriado el lunes o el martes, dependiendo del cronograma de regreso de la delegación argentina.

Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que la prioridad es respetar la postura del plantel, que habría pedido no hablar sobre los festejos ni sobre el regreso al país hasta después del encuentro decisivo.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Alejandra Monteoliva, inició reuniones con las Fuerzas Federales, Casa Militar y autoridades de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para comenzar a coordinar el operativo que acompañará el regreso del seleccionado.

El objetivo es evitar inconvenientes ante la convocatoria masiva que se espera para recibir al equipo, tomando como antecedente las multitudinarias celebraciones que acompañaron a la Selección tras la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Además del posible asueto, otra de las definiciones pendientes es si el plantel aceptará la invitación del presidente Javier Milei para utilizar las instalaciones de la Casa Rosada durante los festejos, una decisión que, según trascendió, también será tomada por los jugadores una vez finalizada la final frente a España.