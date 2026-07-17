La Justicia rechazó la solicitud de Cristina Kirchner para relajar las condiciones de su prisión domiciliaria

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, que pretendía que la Corte Suprema de Justicia revisara las condiciones de su prisión domiciliaria.

Con esta decisión, la ex presidenta continuará cumpliendo la medida bajo las mismas condiciones impuestas por la Justicia, que incluyen el uso de la tobillera electrónica, las restricciones en el régimen de visitas y las limitaciones para utilizar la terraza del edificio donde reside, en San José 1111.

El tribunal declaró inadmisible el planteo al considerar que no reunía los requisitos legales necesarios para habilitar la intervención del máximo tribunal del país.

En su voto, el juez Gustavo Hornos sostuvo que la resolución cuestionada no tiene carácter definitivo y que la defensa no logró demostrar la existencia de un agravio irreparable. Además, señaló que las condiciones fijadas para la prisión domiciliaria constituyen una decisión revisable por el juez competente.

Por su parte, el magistrado Diego Barroetaveña consideró que los argumentos de la defensa no acreditaban una vulneración concreta de derechos constitucionales, sino que expresaban discrepancias con resoluciones adoptadas en instancias anteriores.

En disidencia, el juez Mariano Borinsky entendió que el recurso sí planteaba cuestiones constitucionales. Según su criterio, las restricciones vinculadas al uso de la tobillera electrónica y al régimen de visitas podrían afectar derechos como la privacidad, la intimidad y la igualdad ante la ley.

Con este fallo, permanecen vigentes las condiciones de la prisión domiciliaria que fueron impuestas a Cristina Kirchner en el marco de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.

No obstante, la defensa de la ex mandataria aún puede presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema, que deberá decidir si analiza o no el planteo.