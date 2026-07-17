Colón pagó caro sus errores y perdió 2 a 0 ante Ferro en Caballito

Colón perdió este viernes 2 a 0 frente a Ferro, en Caballito, por la 21ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, en un partido en el que el conjunto local fue más efectivo y aprovechó los momentos clave para quedarse con los tres puntos.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán comenzó el encuentro en desventaja por un gol convertido por Laureano Marra cuando apenas se jugaba el primer minuto. A pesar de ese arranque adverso, el Sabalero logró equilibrar el trámite y contó con situaciones para llegar al empate, aunque le faltó precisión en los metros finales.

Tras el golpe inicial, Colón consiguió disputar el partido de igual a igual y generó algunas aproximaciones, pero las imprecisiones, especialmente en los últimos metros, le impidieron capitalizar sus oportunidades. Darío Sarmiento, uno de los jugadores más participativos en ataque, no estuvo fino en la resolución de las jugadas y fue reemplazado durante el entretiempo.

En el inicio del segundo tiempo, Ferro volvió a golpear. Una mano de Leandro Allende dentro del área derivó en un penal que Lautaro Parisi transformó en el 2 a 0, ampliando la ventaja del conjunto de Caballito.

A partir de allí, Colón asumió el protagonismo con la pelota e intentó descontar, pero con el correr de los minutos fue perdiendo claridad en ataque y casi no logró exigir al arquero local.

Ferro, en cambio, volvió a mostrar la contundencia que lo tiene como líder de la Zona A. Aprovechó las oportunidades que generó, administró la ventaja y terminó quedándose con una victoria que se construyó a partir de su eficacia en las áreas.