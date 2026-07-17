Pullaro invitó al papa León XIV a visitar Rosario durante su posible gira por Sudamérica

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, invitó oficialmente al papa León XIV a visitar Rosario durante la posible gira que el Sumo Pontífice realizaría por Sudamérica entre el 5 y el 15 de noviembre, y que incluiría a Argentina, Uruguay y Perú.

La invitación fue realizada mediante una nota enviada al nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en la que el mandatario provincial expresó su deseo de que la capital del sur santafesino forme parte del itinerario de la visita papal.

La información fue confirmada este viernes por la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, quien explicó que la carta fue remitida a fines de junio, luego de conocerse las versiones sobre una posible gira del Papa por la región.

En la misiva, Pullaro manifestó las expectativas que genera una eventual visita de León XIV al país y expresó su "profundo deseo" de que el Sumo Pontífice pueda llegar a la provincia, con especial interés en visitar la ciudad de Rosario.

Además, el gobernador destacó el proceso de transformación que atravesó Rosario en los últimos años, recordó las dificultades que enfrentó tiempo atrás y consideró que una visita papal tendría un profundo valor simbólico y pastoral en el actual contexto.

Si bien el Vaticano aún no confirmó oficialmente la gira, trascendió que el viaje podría desarrollarse entre el 5 y el 15 de noviembre e incluiría también a Perú, país donde León XIV vivió durante cuatro décadas como misionero y del que obtuvo la nacionalidad, además de Uruguay.

La última visita de un Papa a la Argentina se produjo en 1987, cuando Juan Pablo II permaneció seis días en el país y recorrió diez ciudades, entre ellas Rosario.