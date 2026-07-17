A 32 años del atentado a la AMIA, reclamaron avances en la causa y más medidas contra el terrorismo

La AMIA conmemoró este viernes el 32° aniversario del atentado terrorista que sufrió en 1994 con un acto realizado en su sede de Pasteur 633, donde volvió a reclamar justicia, cuestionó la falta de avances en la investigación y pidió fortalecer las medidas de seguridad para prevenir nuevos ataques.

El presidente de la institución, Osvaldo Armoza, encabezó la ceremonia, de la que también participó el presidente Javier Milei, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, funcionarios nacionales, familiares de las víctimas y sobrevivientes del atentado.

Durante su discurso, Armoza sostuvo que, "luego de 32 años, el terrorismo asesino no pudo vencernos", aunque advirtió que "la impunidad no permite cicatrizar" la profunda herida que dejó el ataque.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al estado de la causa judicial. El titular de la AMIA afirmó que "en este último año no se ha producido ninguna novedad relevante" y aseguró que la investigación parece estar "detenida, adormecida o cajoneada".

Además, reclamó que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva con urgencia la validez del juicio en ausencia para los acusados y pidió al juez federal Daniel Rafecas acelerar los pasos necesarios para avanzar hacia el juicio oral.

Armoza también solicitó al Congreso impulsar nueva legislación para combatir el terrorismo y reclamó cubrir las vacantes existentes en la Justicia Federal para evitar demoras en las investigaciones.

En otro tramo de su mensaje, sostuvo que la Justicia argentina determinó que el atentado "se decidió, se planificó y se financió en el seno del régimen fundamentalista de Irán" y señaló a Hezbollah como uno de sus ejecutores. En ese marco, pidió mantener vigentes las notificaciones rojas de Interpol contra los acusados.

Finalmente, el presidente de la AMIA solicitó al Gobierno nacional reforzar los controles en la Triple Frontera y en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile, al considerar que la vulnerabilidad de esas zonas representa un riesgo para la seguridad. También reclamó acelerar el análisis de documentación vinculada a la ex SIDE y pidió que la Corte Suprema revise la absolución de Carlos Telleldín en la causa por el atentado.