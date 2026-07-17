Slavko Vincic dirigirá la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La FIFA confirmó este jueves las autoridades arbitrales para la final del Mundial 2026, que el próximo domingo disputarán Argentina y España en el estadio Nueva York-Nueva Jersey.

El encargado de impartir justicia será el esloveno Slavko Vincic, quien estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes. El cuarto árbitro será Adham Makhadmeh, de Jordania, mientras que Mohammad Alkalaf, también jordano, se desempeñará como asistente de reserva.

Vincic, de 46 años, cuenta con una extensa trayectoria en competiciones organizadas por la UEFA y ya dirigió encuentros de ambas selecciones.

El antecedente más recordado con Argentina fue el debut en el Mundial de Qatar 2022, cuando la Albiceleste cayó 2 a 1 ante Arabia Saudita. En aquel encuentro sancionó un penal a favor del equipo dirigido por Lionel Scaloni y anuló dos goles de Lautaro Martínez por posición adelantada.

Durante el Mundial 2026, el árbitro esloveno estuvo al frente de los partidos Brasil 1-1 Marruecos, Jordania 1-2 Argelia y México 2-0 Ecuador, correspondientes a distintas fases del certamen.

Con España, en tanto, el historial es favorable para el conjunto europeo. Vincic lo dirigió en cinco oportunidades, con un balance de tres victorias y dos empates, por lo que la Roja permanece invicta bajo su arbitraje.

Por otra parte, la FIFA también confirmó las autoridades para el partido por el tercer puesto, que se jugará este sábado en el estadio de Miami. El árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela, acompañado por Jorge Urrego y Tulio Moreno como asistentes, mientras que Jalal Jayed será el cuarto árbitro y Zakaria Brinsi actuará como asistente de reserva.