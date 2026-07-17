Colón y una exigente visita a Ferro en Buenos Aires

Colón visitará este viernes a Ferro en el estadio de Caballito, por la 21ª fecha de la Primera Nacional, con el objetivo de darle continuidad al triunfo conseguido en la jornada anterior frente a Central Norte de Salta.

El encuentro se disputará desde las 19.30, contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y será televisado por LPF Play. Para este compromiso, el entrenador Ezequiel Medrán analiza realizar una sola variante en el equipo titular.

Aunque el DT no confirmó la formación, Ignacio Antonio, quien ya cumplió la fecha de suspensión, tiene chances de regresar al once inicial en reemplazo de Matías Muñoz, en una modificación que respondería a una decisión táctica.

De no surgir cambios de último momento, la formación de Colón sería con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen, Leandro Allende; Federico Lértora, Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Darío Sarmiento, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.

Por el lado de Ferro, el entrenador aún no dio a conocer el equipo que saldrá a la cancha para recibir al conjunto santafesino.

El partido marcará el inicio de la fecha 21 de la Primera Nacional, en una jornada que tendrá la particularidad de disputarse durante el fin de semana de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.