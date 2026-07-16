La Selección Argentina ya dejó atrás la hazaña ante Inglaterra y piensa en la final con España

La Selección Argentina ya dio vuelta la página tras la histórica victoria frente a Inglaterra y comenzó la preparación para la final del Mundial 2026, que disputará el próximo domingo ante España.

A menos de un día de la clasificación al partido decisivo, el plantel encabezado por Lionel Scaloni realizó un entrenamiento en Atlanta, donde los futbolistas que fueron titulares llevaron a cabo trabajos regenerativos, mientras que quienes no comenzaron el encuentro realizaron ejercicios con pelota.

La práctica tuvo como objetivo iniciar la recuperación física del plantel antes del viaje a Nueva Jersey, sede de la final que definirá al nuevo campeón del mundo.

Durante el entrenamiento se pudo ver a Lionel Messi compartiendo un momento de distensión junto a Leandro Paredes, mientras parte del grupo trabajaba sobre el campo de juego.

El buen clima volvió a marcar la jornada de la Scaloneta, que ahora concentra toda su atención en el compromiso del domingo, con la posibilidad de conquistar la cuarta Copa del Mundo para la Argentina.