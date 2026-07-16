Viernes 17 de julio de 2026
Mundial 2026

Deportes — 16.07.2026 —

La Selección Argentina ya dejó atrás la hazaña ante Inglaterra y piensa en la final con España

Luego de eliminar a Inglaterra en una histórica semifinal, el plantel dirigido por Lionel Scaloni realizó una práctica regenerativa en Atlanta antes de viajar a Nueva Jersey, donde enfrentará a España por el título.

Tras el triunfo épico, Argentina inició la preparación para la final del domingo.
Tras el triunfo épico, Argentina inició la preparación para la final del domingo.

La Selección Argentina ya dio vuelta la página tras la histórica victoria frente a Inglaterra y comenzó la preparación para la final del Mundial 2026, que disputará el próximo domingo ante España.

A menos de un día de la clasificación al partido decisivo, el plantel encabezado por Lionel Scaloni realizó un entrenamiento en Atlanta, donde los futbolistas que fueron titulares llevaron a cabo trabajos regenerativos, mientras que quienes no comenzaron el encuentro realizaron ejercicios con pelota.

La práctica tuvo como objetivo iniciar la recuperación física del plantel antes del viaje a Nueva Jersey, sede de la final que definirá al nuevo campeón del mundo.

Durante el entrenamiento se pudo ver a Lionel Messi compartiendo un momento de distensión junto a Leandro Paredes, mientras parte del grupo trabajaba sobre el campo de juego.

El buen clima volvió a marcar la jornada de la Scaloneta, que ahora concentra toda su atención en el compromiso del domingo, con la posibilidad de conquistar la cuarta Copa del Mundo para la Argentina.

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