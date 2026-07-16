Lamine Yamal no entrenó y encendió la preocupación en España a tres días de la final con Argentina

La selección de España encendió este jueves una señal de alerta a tres días de la final del Mundial 2026 frente a Argentina, luego de que Lamine Yamal no participara del entrenamiento junto al resto del plantel.

La principal figura del conjunto dirigido por Luis de la Fuente se presentó en la práctica con un vendaje en el muslo izquierdo y realizó tareas diferenciadas, lo que despertó preocupación en la delegación española a pocos días del partido que definirá al campeón del mundo.

Si bien hasta el momento no trascendió que se trate de una lesión de gravedad, en España decidieron preservar al delantero y seguir de cerca su evolución durante las próximas horas.

El seleccionado español realizó su primer entrenamiento en Nueva Jersey, donde el domingo enfrentará a Argentina en la gran final del Mundial.

En caso de que todos los futbolistas lleguen en buenas condiciones físicas, el entrenador Luis de la Fuente podría repetir la misma formación por tercer partido consecutivo, manteniendo incluso a Pedri entre los suplentes.

Hasta el momento, Lamine Yamal no logró tener el protagonismo esperado a lo largo del Mundial, aunque España confía en que pueda recuperar su mejor nivel en el encuentro más importante del torneo, frente al seleccionado argentino liderado por Lionel Messi.