Franco Colapinto vuelve a la acción en la Fórmula 1: cronograma del GP de Bélgica

Franco Colapinto ya se encuentra en Spa-Francorchamps para disputar el Gran Premio de Bélgica, la décima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. En la previa del inicio de la actividad, el piloto argentino llamó la atención al llegar al paddock con la camiseta de la Selección argentina, apenas un día después de la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a la final del Mundial.

Además del gesto, Colapinto protagonizó un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Al ser recibido por integrantes del equipo de Alpine, respondió con una sonrisa y lanzó un "Un minuto de silencio...", en clara alusión a la eliminación de Inglaterra frente a Argentina. La propia Fórmula 1 compartió el video de su llegada y celebró el pase de la Albiceleste a la final.

No es la primera vez que el piloto de 23 años expresa públicamente su apoyo a la Selección. A lo largo del Mundial ya había aparecido en distintas ocasiones luciendo la camiseta argentina y siguiendo de cerca la campaña del equipo nacional.

Más allá del clima de festejo, Colapinto afrontará un fin de semana importante en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario. Spa-Francorchamps, el trazado más extenso de la temporada, es considerado uno de los favoritos de los pilotos por la combinación de rectas largas y curvas rápidas y exigentes.

El argentino llega con el envión anímico de su destacada actuación en Silverstone, donde protagonizó una gran remontada y volvió a sumar puntos para Alpine. Ahora buscará repetir ese rendimiento en Bélgica y dejar atrás el recuerdo de la edición 2025, cuando una penalización lo obligó a largar desde la calle de boxes y terminó la carrera en el 19° puesto.

Cronograma del Gran Premio de Bélgica

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: 8:30 a 9:30

8:30 a 9:30 Práctica libre 2: 12:00 a 13:00

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 7:30 a 8:30

7:30 a 8:30 Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 19 de julio