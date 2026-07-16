La Unesco alertó que el 76% del patrimonio cultural de Gaza sufrió daños por la guerra

La Unesco informó que el 76% del patrimonio cultural de la Franja de Gaza sufrió daños como consecuencia de la guerra y estimó pérdidas superiores a 183 millones de dólares. El organismo también llamó a la comunidad internacional a respaldar las tareas de protección, recuperación y reconstrucción de los bienes culturales afectados.

El balance fue presentado durante la primera Conferencia Ministerial por la Cultura de Palestina, realizada en Madrid, donde representantes de distintos países analizaron el impacto del conflicto sobre el patrimonio cultural y las estrategias para su recuperación.

Según explicó el subdirector de Cultura de la Unesco, Nayef Al-Fayez, el organismo logró verificar daños en 164 sitios culturales mediante el análisis de imágenes satelitales y evaluaciones realizadas sobre el terreno durante el alto el fuego registrado en octubre de 2025.

Entre los bienes afectados se encuentran edificios históricos, monumentos, museos, sitios arqueológicos, inmuebles religiosos y depósitos de bienes culturales.

Al-Fayez señaló que la Unesco trabaja junto al Ministerio de Cultura de Palestina para atender las consecuencias inmediatas del conflicto sobre el sector cultural y sostuvo que el principal desafío consiste ahora en coordinar una respuesta internacional que permita preservar la identidad cultural palestina y avanzar en la futura reconstrucción.

Durante la conferencia también participó el cineasta palestino Basel Adra, ganador del Premio Óscar al mejor documental por No Other Land (2024), quien afirmó que el cine y el activismo constituyen herramientas para mostrar la realidad que atraviesa la población palestina y advirtió sobre los riesgos que enfrentan quienes documentan el conflicto.

Por su parte, el ministro de Cultura de Palestina, Emad Hamdan, sostuvo que la destrucción provocada por la guerra alcanza tanto a la población como al patrimonio histórico y cultural, mientras que el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, señaló que el encuentro busca articular una respuesta internacional "coordinada y eficaz" frente a la emergencia cultural y humanitaria.

La conferencia reunió a representantes de una treintena de delegaciones internacionales, que debatieron sobre la evaluación de los daños, la protección del patrimonio, el papel de las artes y la literatura, el cine palestino, la transformación digital y las estrategias para la reconstrucción del sector cultural.