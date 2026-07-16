La ola de calor elevó la mortalidad en Europa: se reportaron al menos 12.000 muertes adicionales en junio

Una intensa ola de calor que afectó a gran parte de Europa durante junio provocó al menos 12.000 muertes adicionales, según un relevamiento preliminar elaborado a partir de datos oficiales de distintos países. Las cifras podrían aumentar en las próximas semanas, a medida que se completen las estadísticas de mortalidad.

El mayor impacto se registró entre el 22 y el 28 de junio, período en el que varios países europeos experimentaron temperaturas extremas. Durante esos días se contabilizaron cerca de 10.000 fallecimientos por encima de lo esperado en Alemania, Francia, Bélgica, España, Países Bajos, Suiza y Luxemburgo.

A ese balance se suman unas 2.200 muertes relacionadas con el calor en Inglaterra y Gales, según estimaciones difundidas por el servicio meteorológico británico Met Office, correspondientes al período comprendido entre el 18 y el 28 de junio.

Además, la plataforma europea EuroMOMO, que monitorea la sobremortalidad en 24 países del continente, registró 14.260 muertes por encima de lo esperado durante la última semana de junio. El sistema reúne información de países que representan a cerca de 400 millones de habitantes.

Ante este escenario, el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Henri Kluge, advirtió que "el verano aún no ha terminado" y sostuvo que "contamos con las herramientas para evitar estas muertes".

El funcionario también cuestionó que "demasiados gobiernos siguen considerando el calor como un fenómeno meteorológico en lugar de una emergencia de salud pública".

Por su parte, el epidemiólogo Lasse Vestergaard, coordinador de EuroMOMO, afirmó que, hasta el momento, no existen otras causas identificadas que expliquen el aumento de la mortalidad, aunque aclaró que las cifras aún son preliminares y deberán consolidarse durante las próximas semanas.

Entre los países con mayor exceso de mortalidad figura Alemania, donde se registraron 5.780 muertes adicionales durante la semana más crítica. En Francia se contabilizaron más de 2.000 fallecimientos adicionales, mientras que en España las autoridades sanitarias atribuyeron 610 muertes al calor, la mayoría correspondientes a personas mayores de 85 años.

También se registraron incrementos significativos en Bélgica, Países Bajos y Suiza, mientras que otros países de Europa Central y del Este todavía no publicaron sus estadísticas preliminares.

Según el grupo científico World Weather Attribution, las características de las olas de calor registradas durante junio habrían sido prácticamente imposibles sin la influencia del cambio climático, que continúa aumentando la frecuencia e intensidad de este tipo de fenómenos extremos.