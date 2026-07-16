Ravier: "No coincidimos con que la gente no llega a fin de mes"

El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la política económica del Gobierno nacional y aseguró que la administración de Javier Milei no comparte la idea de que la mayoría de los argentinos no llegue a fin de mes. También ratificó que el Ejecutivo continuará con su estrategia económica y descartó la implementación de medidas para estimular el consumo antes de las elecciones.

Durante una entrevista concedida a Infobae, el funcionario sostuvo que existen personas que atraviesan dificultades económicas, pero cuestionó que esa situación se presente como una realidad generalizada. "No coincidimos en el Gobierno con esto de que la gente no llega a fin de mes. No dudo de que hay personas que atraviesan esa situación, pero decirlo de manera general da la sensación de que todos viven la misma realidad", afirmó.

Para fundamentar esa posición, Ravier señaló que distintos indicadores muestran una reducción de la pobreza y la indigencia, y atribuyó esa evolución a la desaceleración de la inflación.

No obstante, reconoció que parte de la clase media enfrenta hoy mayores dificultades debido al incremento del peso de las tarifas de los servicios públicos sobre el presupuesto familiar.

Según explicó, la actualización de esos valores formó parte del proceso de normalización de precios relativos impulsado por el Gobierno.

"Es cierto que hay familias que ahora pagan más por la luz, el gas o el transporte y eso hace que les quede menos dinero disponible. Pero también era necesario corregir esos precios para generar inversiones y recuperar la calidad de los servicios", sostuvo.

En ese sentido, aclaró que continúan vigentes los subsidios para los sectores de menores ingresos y que la asistencia social seguirá siendo administrada por el Ministerio de Capital Humano.

Salarios, consumo e inversiones

El vocero también aseguró que, tras la fuerte caída provocada por la devaluación de diciembre de 2023, el salario real inició una etapa de recuperación y sostuvo que, desde marzo, los ingresos comenzaron a crecer por encima de la inflación.

Asimismo, descartó que el Gobierno impulse medidas extraordinarias para incentivar el consumo antes de las elecciones.

"No veo un plan platita", respondió al ser consultado sobre esa posibilidad, y afirmó que la prioridad del Ejecutivo continúa siendo consolidar la estabilidad macroeconómica, fomentar el crédito, atraer inversiones y reducir la carga tributaria.

En ese marco, volvió a defender el Super RIGI y la flexibilización de las normas para facilitar la llegada de inversiones privadas, incluida la compra de tierras por parte de privados extranjeros, al considerar que esas medidas contribuirán a generar empleo y aumentar las exportaciones.

PASO y reformas

En el plano político, Ravier reiteró el respaldo del Gobierno a la eliminación de las PASO, al considerar que representan un gasto elevado para el Estado y que los partidos deberían financiar sus propias elecciones internas.

Por último, sostuvo que las principales reformas estructurales, entre ellas una reforma tributaria y otra previsional, requerirán acuerdos legislativos y demandarán más tiempo, aunque aseguró que continúan siendo parte de los objetivos de la gestión nacional.