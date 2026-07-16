Sin los votos necesarios, el oficialismo postergó hasta agosto el tratamiento de la reforma de la Ley de Tierras

En una nueva demora para uno de los proyectos impulsados por el Gobierno nacional, el Senado aprobó este jueves un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para continuar el tratamiento de la denominada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que incluye modificaciones a la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego, el régimen de desalojos y las expropiaciones.

La decisión fue propuesta por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, luego de que el oficialismo no lograra reunir los votos necesarios para avanzar con el proyecto. La moción fue aprobada por 65 votos a favor, tres en contra y una abstención.

El punto que mayor controversia genera es la reforma de la Ley de Tierras Rurales, ya que el proyecto elimina los límites generales para la adquisición de tierras por parte de personas y empresas extranjeras, aunque mantiene restricciones para los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal extranjera.

La última versión del texto establece que estas últimas solo podrán adquirir tierras rurales con autorización de la provincia donde se encuentre el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. El mismo criterio se aplicaría para las operaciones sobre tierras ubicadas en zonas de frontera.

Además de la reforma de la Ley de Tierras, el proyecto propone cambios en el régimen de desalojos, amplía los plazos procesales, modifica aspectos de las expropiaciones y elimina las restricciones temporales previstas por la Ley de Manejo del Fuego para cambiar el uso de terrenos afectados por incendios.

Durante las últimas semanas, el oficialismo introdujo numerosas modificaciones al proyecto en busca de reunir consensos. Según trascendió, el texto llegó a tener 15 versiones diferentes, luego de negociaciones con bloques aliados y provinciales.

Pese a esos cambios, La Libertad Avanza no consiguió el respaldo necesario para avanzar con la iniciativa y resolvió postergar el tratamiento hasta el 6 de agosto, fecha en la que también prevé incluir en el temario la denominada ley Hojarasca, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

En la sesión de este jueves, el Senado sí aprobó 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos, mientras que la discusión sobre la ley de propiedad privada quedó nuevamente pendiente.