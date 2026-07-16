Los bancarios acordaron un nuevo aumento y el salario inicial superará los $2,48 millones

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales un aumento salarial del 2,9% correspondiente a junio, que elevará el salario inicial del sector a $2.412.128,22. Con la incorporación del plus por participación en las ganancias, de $69.727,10, el ingreso inicial total ascenderá a $2.481.855,32.

El nuevo acuerdo también fijó un monto mínimo para el Día del Bancario de $2.150.328,87, cifra que, según informó el gremio, podrá ser actualizada en futuras revisiones salariales.

De acuerdo con lo informado por la organización sindical que conduce Sergio Palazzo, la actualización representa una recomposición acumulada del 16,8% durante el primer semestre del año, tomando como base los salarios de diciembre.

El incremento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluirá además los adicionales convencionales y no convencionales.

Las partes también resolvieron mantener durante julio y agosto el mecanismo de actualización salarial vinculado a la inflación, tal como se viene aplicando en los acuerdos vigentes.

Asimismo, empresarios y representantes sindicales acordaron retomar las negociaciones paritarias durante la segunda quincena de septiembre, cuando volverán a revisar la evolución de los salarios.

Mientras tanto, otros gremios de peso también comenzaron o prevén iniciar en los próximos días sus respectivas negociaciones salariales. Entre ellos se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que analiza alternativas para recomponer ingresos en un contexto de atraso salarial, y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que iniciará conversaciones para definir los aumentos correspondientes al trimestre julio-septiembre.