Sin oferta salarial, el Gobierno asegura que busca construir un acuerdo con los docentes

El Gobierno de Santa Fe aseguró que la negociación paritaria con los gremios docentes continúa abierta y confirmó que las partes volverán a reunirse el próximo martes para avanzar en una propuesta salarial para el segundo semestre. Así lo indicaron funcionarios de los ministerios de Educación y Economía al término del primer encuentro, que concluyó sin una oferta concreta.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el objetivo es alcanzar un acuerdo y sostuvieron que la discusión debe desarrollarse sobre la base de datos objetivos y de la evolución real de los salarios. La reunión de este jueves permitió un primer intercambio de posiciones y derivó en un cuarto intermedio hasta la próxima semana.

La secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, afirmó que la política salarial constituye una prioridad para la gestión y destacó el rol de los equipos directivos y de los docentes.

Además, recordó que durante la negociación anterior el Gobierno exhibió recibos de sueldo para contrastar los incrementos salariales. Según indicó, esa comparación permitió verificar que el salario del cargo testigo pasó de algo más de un millón de pesos en febrero a superar actualmente los 1,3 millones, lo que representa, de acuerdo con el Ejecutivo, un incremento del 30 %.

Martín reconoció que el contexto económico nacional sigue siendo complejo, aunque sostuvo que la negociación debe desarrollarse sobre una base compartida de información. En ese sentido, afirmó que "si realmente queremos llegar a un acuerdo, tenemos que discutir sobre bases comunes".

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que las partes acordaron retomar las conversaciones el próximo martes y aseguró que el Gobierno mantiene la voluntad de dialogar.

"Aspiramos a construir una propuesta que pueda discutirse y, si es posible, alcanzar un acuerdo", señaló el funcionario, quien agregó que la futura oferta contemplará incrementos para el segundo semestre.

Olivares destacó además que, según el Gobierno, durante los primeros seis meses del año hubo actualizaciones salariales todos los meses, y adelantó que la próxima propuesta estará enfocada en los aumentos correspondientes a julio en adelante.

A su turno, el ministro de Educación, José Goity, sostuvo que la negociación salarial forma parte de una gestión basada en hechos y datos verificables, y aseguró que esa metodología también orienta las políticas educativas que impulsa la Provincia.

En ese marco, destacó el Fondo de Capacitación, que reconoce económicamente la formación realizada por los docentes mediante propuestas gratuitas impulsadas por el Ministerio, y afirmó que la gestión continuará avanzando en concursos, titularizaciones, la carrera docente y un nuevo sistema integral de salud laboral, iniciativas que, según expresó, buscan jerarquizar la profesión docente