ASTEOM expuso ante el Concejo una agenda de reclamos para los trabajadores municipales

Por Santotomealdía



El secretario adjunto de ASTEOM, Gabriel Benassi, participó de una nueva sesión especial del Concejo Municipal realizada en el marco del mecanismo de participación ciudadana "Todos tenemos la palabra", donde presentó una serie de propuestas y reclamos que el gremio considera prioritarios para los trabajadores municipales.

Durante su exposición, el dirigente sindical solicitó el tratamiento de distintos temas relacionados con las condiciones laborales, los derechos de los empleados y la actualización de normativas vigentes, con el objetivo de que sean analizados por el cuerpo legislativo local.

Según informó ASTEOM a través de sus redes sociales, la participación en este espacio permitió exponer diferentes iniciativas que, a criterio del gremio, requieren un tratamiento específico por parte del Concejo Municipal.

Entre los principales planteos presentados se encuentran la revisión del régimen de licencias por enfermedades de corta duración, la incorporación de una licencia por mudanza, la implementación de gabinetes psicosociales en el ámbito educativo, la reactivación de gestiones para programas de viviendas destinados a trabajadores, la actualización de las asignaciones familiares y el tratamiento del Estatuto del Docente Municipal.

En diálogo con Nova al Día, Natalia González, integrante de la comisión directiva de ASTEOM, explicó que el pedido para participar del mecanismo de participación ciudadana había sido presentado el año pasado y que el objetivo inicial era fundamentar el proyecto para crear gabinetes psicosociales en el Jardín Municipal y el Liceo Municipal. No obstante, la posibilidad de intercambiar con los concejales permitió ampliar la agenda y sumar otros planteos del gremio.

"Aprovechamos esa instancia para hacer un recorrido de cómo veníamos trabajando anteriormente con el Concejo en distintas normativas y plantear una agenda de trabajo para lo que queda del año", señaló la dirigente, quien destacó como antecedente el trabajo conjunto realizado para la ordenanza de pase a planta permanente sancionada en 2015.

Respecto de la respuesta obtenida, González sostuvo que los concejales manifestaron predisposición para avanzar con las distintas iniciativas. "No solamente se nos dio la posibilidad de expresarnos, sino que también hubo un intercambio con los concejales, donde todos estaban de acuerdo en poder llevar adelante estas propuestas", afirmó.

La dirigente detalló que dos de los proyectos ya comenzaron a ser analizados en comisiones: el referido a la creación de los gabinetes psicosociales y el que propone incorporar licencias por mudanza y por enfermedades de corta duración. Según explicó, estas modificaciones también contribuirían a ordenar el funcionamiento administrativo del Municipio.

En cuanto al resto de las iniciativas, González señaló que el objetivo fue exponer sus fundamentos para que puedan ser debatidas posteriormente. Entre ellas mencionó la actualización de las asignaciones familiares, al considerar que actualmente los trabajadores municipales perciben montos "muy por debajo" de los valores nacionales, y la intención de retomar las gestiones para implementar programas de viviendas destinados a empleados municipales, una propuesta que había comenzado a trabajarse durante la gestión anterior y quedó interrumpida por el cambio de autoridades.

Consultada sobre el acompañamiento del Departamento Ejecutivo, González aseguró que el diálogo con la actual gestión es fluido y que las iniciativas no encuentran objeciones por parte del Municipio. "No hay ningún tipo de inconveniente, todo lo contrario, apoyan la iniciativa. La idea es formalizar estos temas desde el lugar que corresponde, que es el ámbito legislativo, para que puedan transformarse en normas", sostuvo.

Finalmente, indicó que el gremio continuará trabajando durante los próximos meses para avanzar en el tratamiento de cada proyecto. "La idea es ir presentando las propuestas en comisiones y trabajarlas entre todos. No son proyectos cerrados, sino iniciativas abiertas a las modificaciones que puedan surgir durante el debate", concluyó.