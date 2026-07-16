SADOP pidió que la paritaria "no se termine en la primera disidencia"

Por Santotomealdía



La primera reunión paritaria del segundo semestre entre el Gobierno de Santa Fe y los gremios docentes finalizó este jueves sin una propuesta salarial. Tras el encuentro, SADOP reclamó que la negociación continúe hasta alcanzar acuerdos y advirtió que el ámbito paritario no puede cerrarse ante las primeras diferencias entre las partes.

Al término de la reunión, el secretario general de SADOP Santa Fe, Pedro Bayúgar, sostuvo que el sindicato concurrió con la expectativa de que la paritaria funcione como un verdadero espacio de negociación.

"Venimos con la expectativa de que la paritaria sea realmente un ámbito de negociación, que no se termine con la primera discusión o la primera disidencia. Debemos seguir negociando hasta ponernos de acuerdo", expresó el dirigente.

En materia salarial, Bayúgar sostuvo que el gremio mantiene una diferencia de criterio con el diagnóstico realizado por el Gobierno provincial sobre la evolución de los salarios.

"Entendemos que hay una diferencia conceptual. El Gobierno entiende que le hemos ganado a la inflación; para nosotros no y así lo vemos en el día a día", afirmó.

Reclamos de SADOP

Además del aspecto salarial, el sindicato volvió a cuestionar el presentismo implementado por la Provincia y planteó objeciones respecto de la modalidad de pago por capacitación.

También manifestó dudas sobre la empresa contratada por el Gobierno para auditar las licencias médicas y reiteró el reclamo para que se convoque a concursos destinados a cubrir los cargos de supervisores.

Desde SADOP señalaron que esperan que la próxima reunión paritaria, prevista para la semana que viene, incluya una propuesta salarial concreta que dé respuesta a la situación que, según el gremio, atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación.