Alonso: "Los docentes viven una realidad muy distinta a la que plantea el Gobierno"

Por Santotomealdía



La primera reunión paritaria del segundo semestre entre el Gobierno de Santa Fe y los gremios docentes concluyó este jueves sin una propuesta salarial. Tras el encuentro, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando el Ejecutivo provincial deberá presentar una oferta para continuar la negociación.

Al finalizar la reunión, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, cuestionó la postura del Gobierno y aseguró que el diagnóstico oficial sobre la evolución de los salarios no refleja la situación que atraviesan los trabajadores de la educación.

"Nos preocupa muchísimo que estemos partiendo de un análisis de situación totalmente distinto. El Gobierno sostiene que el salario docente le ganó ampliamente a la inflación, pero la realidad que vivimos las trabajadoras y los trabajadores de la educación demuestra exactamente lo contrario", expresó.

El dirigente sostuvo que el gremio reclama una recuperación del poder adquisitivo perdido durante el primer semestre, estimado entre el 5% y el 7%, además de una cláusula de actualización automática y el inicio de un proceso para recuperar el 35% del salario perdido desde diciembre de 2023.

Según Alonso, la situación salarial obliga a muchos docentes a recurrir al pluriempleo, mientras que numerosos jubilados manifiestan dificultades para llegar a fin de mes.

El pliego presentado por AMSAFE

Durante la reunión, el sindicato presentó un documento con reclamos que abarcan aspectos salariales, laborales y previsionales. Entre ellos figuran el pago simultáneo de los aumentos a activos y jubilados, la eliminación del presentismo, la derogación del aporte solidario, la convocatoria a concursos y traslados, la cobertura de cargos vacantes y mejoras en las condiciones laborales del sistema educativo.

Además, Alonso insistió en que el ámbito paritario debe funcionar como un espacio real de negociación.

"Respetar la paritaria significa discutir en la paritaria, buscar acuerdos y, si no los hay, seguir negociando. No puede ser que las paritarias se cierren de manera unilateral", afirmó.

El secretario general de AMSAFE confirmó finalmente que el Gobierno no presentó ninguna oferta salarial y expresó la expectativa de que el próximo martes el Ejecutivo lleve una propuesta que permita avanzar en la negociación.

"Esperamos que el martes el Gobierno presente una propuesta que dé respuesta a los reclamos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación", concluyó.