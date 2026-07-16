El martes comienza la negociación salarial de los municipales

Por Santotomealdía



El Gobierno de Santa Fe convocó a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) a una nueva reunión paritaria para comenzar la negociación salarial del segundo semestre. El encuentro fue fijado para el próximo martes 21 de julio, en el marco de la Ley Provincial 9.996.

Con esta convocatoria, se pondrá en marcha la discusión de los salarios de los trabajadores municipales y comunales de toda la provincia. Desde FESTRAM adelantaron que consideran "imperioso" alcanzar un acuerdo que permita mantener el poder adquisitivo de los salarios.

En el comunicado difundido este miércoles, la Federación recordó que durante la primera etapa del año obtuvo un incremento del 3% correspondiente al desfasaje inflacionario de 2025, al que se sumó un 12,9% de aumento, aplicado en tres tramos: 5,30% en febrero, 4,60% en abril y 3% en mayo.

Según indicó la entidad gremial, esos incrementos permitieron elevar el salario mínimo garantizado de bolsillo a $975.000.

Finalmente, FESTRAM sostuvo que la negociación que comenzará la próxima semana deberá dar respuesta a la demanda del sector de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores municipales y comunales frente al escenario económico actual.