Sin propuesta salarial, el Gobierno y los gremios estatales pasaron a un cuarto intermedio

El Gobierno de Santa Fe y los gremios estatales ATE y UPCN retomaron este jueves las negociaciones paritarias correspondientes al segundo semestre, pero la reunión concluyó sin una propuesta salarial concreta. Las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio para continuar las conversaciones en una próxima instancia.

Al finalizar el encuentro, el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, explicó que durante la reunión se realizó un análisis compartido del escenario económico y de los esfuerzos realizados por la Provincia durante el primer semestre para sostener la política salarial, al tiempo que adelantó que la discusión no se limita únicamente a los aumentos de sueldo, sino que también abarca otros aspectos vinculados a la administración pública.

Consultado sobre la situación financiera de la provincia, el funcionario señaló que los recursos "siguen siendo magros" y que continúan creciendo por debajo de la inflación, en un contexto económico nacional que calificó como complejo.

No obstante, afirmó que el Gobierno provincial mantiene como prioridad preservar el poder adquisitivo de los trabajadores públicos, sin descuidar otras áreas consideradas esenciales, como la educación, la salud, la seguridad y la obra pública.

"Tenemos el compromiso de mantener el poder adquisitivo y donde haya una mejora que sea en favor también del trabajador", sostuvo Olivares, quien remarcó que durante el primer semestre la Provincia logró, según indicó, recomponer salarios y sostener un alto nivel de inversión pública.

Respecto de una futura propuesta salarial, el ministro evitó anticipar cifras o porcentajes y explicó que el Gobierno pretende ser "respetuoso de la mesa paritaria". Sin embargo, dejó entrever cuál será uno de los criterios centrales de la negociación.

En ese sentido, señaló que la prioridad estará puesta en reforzar los ingresos de los trabajadores con menores salarios, tomando como antecedente los incrementos mínimos garantizados otorgados durante el primer semestre.

"Hay que pensar en cómo se mejora, sobre todo, a los que menos ganan", expresó el funcionario, quien consideró que esa estrategia resulta más adecuada que una actualización automática de los salarios en función de la inflación.

Por último, Olivares confirmó que este jueves por la tarde el Gobierno recibirá a los gremios docentes, aunque evitó adelantar cuál será la posición oficial en esa negociación y aseguró que primero escucharán los planteos de los representantes sindicales antes de avanzar con una eventual propuesta.