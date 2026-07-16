Scaloni, tras la clasificación a la final: "Este equipo juega mejor cuando está en dificultad"

Lionel Scaloni destacó la personalidad y el espíritu competitivo de la Selección Argentina tras la victoria 2 a 1 frente a Inglaterra, que le permitió al equipo clasificarse a la final del Mundial 2026, y aseguró que el plantel afronta los momentos más difíciles "sin miedo".

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador explicó que la fortaleza del grupo tiene su origen en la formación de cada uno de sus futbolistas. "Yo los conozco a ellos, son indios. En el buen sentido de la palabra. Se han criado en ambientes donde no le tenían miedo a nada, donde eran los mejores en todos lados. No les pesa la responsabilidad", afirmó.

Scaloni profundizó esa idea al señalar que sus dirigidos afrontan los partidos con la naturalidad de quienes juegan por placer. "Cuando ves esa demostración, es porque están jugando como si tuvieran siete u ocho años. No piensan si fallan o si quedan afuera de una semifinal. Están pensando en jugar al fútbol, que es lo que hicieron toda la vida", sostuvo.

El entrenador también resaltó el compromiso colectivo del plantel y no ocultó su emoción por una nueva clasificación a la final de una Copa del Mundo. "La vida y el fútbol es esto, dar todo hasta el final. Este grupo es una demostración de hermandad, de no dar una pelota por perdida. Estos chicos me emocionan, todo esto es gracias a ellos", expresó.

Sobre el desarrollo del encuentro, consideró que la Selección alcanza su mejor versión cuando atraviesa momentos de dificultad. "Este equipo juega mejor cuando está en dificultad. Ahí va y, cuando el rival duda un poquito, huele sangre", describió.

Incluso, fue más allá al valorar la actuación frente a Inglaterra. "Pensábamos que lo de Egipto no lo habíamos visto nunca y este partido lo superó", aseguró, antes de definir la remontada con una sola palabra: "Fue una epopeya".

De cara a la final del domingo frente a España, Scaloni dejó en claro que la clasificación no modifica la ambición del grupo. "Después de esto vamos a ir a ganar la final. Vamos a intentar ganarla con todas nuestras fuerzas", remarcó.

Además, elogió al conjunto español y a su entrenador, Luis de la Fuente, con quien mantiene una relación de varios años. "Es un gran equipo, fue un justo ganador de su semifinal. Va a ser una final para que la gente disfrute", señaló.

Por último, el técnico volvió a referirse a Lionel Messi, figura del seleccionado argentino, y fue contundente: "Messi es el mejor futbolista de la historia, ya no hay ningún tipo de dudas".