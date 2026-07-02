Portugal dio vuelta un partidazo ante Croacia y enfrentará a España en octavos de final

Portugal reaccionó a tiempo, venció 2-1 a Croacia en un partido cargado de emociones y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto luso remontó el marcador con un penal convertido por Cristiano Ronaldo y un gol de Gonçalo Ramos en tiempo de descuento, para sellar un triunfo que ahora lo enfrentará con España.

El encuentro también marcó el último partido mundialista de Luka Modric. El capitán croata, de 40 años, se despidió de la Copa del Mundo tras un duelo en el que su selección estuvo muy cerca de forzar la prórroga, pero un gol sobre el final fue anulado por el VAR por posición adelantada.

Portugal fue superior durante el primer tiempo y generó las mejores ocasiones, aunque no logró romper el cero gracias a las intervenciones del arquero Dominik Livakovic y la falta de precisión en los últimos metros.

Sin embargo, fue Croacia la que golpeó primero en el complemento. A los siete minutos, Ivan Perisic controló un centro pasado y definió de zurda para poner el 1-0.

La respuesta portuguesa no tardó en llegar. Rafael Leão estrelló un remate en el travesaño y, poco después, un fuera de juego dejó sin efecto un tanto de Cristiano Ronaldo.

La igualdad llegó a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro, tras revisar la jugada en el VAR, sancionó un penal para Portugal. Cristiano Ronaldo se hizo cargo de la ejecución y convirtió el empate, logrando además su primer gol en una instancia de eliminación directa de un Mundial.

Poco después, el entrenador Roberto Martínez decidió reemplazar al capitán portugués, una decisión que generó el visible fastidio del delantero.

Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, Gonçalo Ramos apareció en el tercer minuto de descuento para conectar de cabeza un centro de Leão y marcar el 2-1.

Croacia todavía tuvo una última oportunidad. En el tiempo agregado extra, Josko Gvardiol convirtió el empate que llevaba el encuentro a la prórroga, pero el árbitro volvió a recurrir al VAR y anuló la conquista por una posición adelantada previa.

Con la clasificación asegurada, Portugal enfrentará ahora a España en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.