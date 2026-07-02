Lula acusó a la familia Bolsonaro de ser "traidores a la patria" por un pedido a Estados Unidos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este jueves a integrantes de la familia Bolsonaro de actuar como "traidores a la patria", luego de que el senador Flávio Bolsonaro solicitara a Estados Unidos postergar la aplicación de nuevos aranceles a las exportaciones brasileñas hasta después de las próximas elecciones presidenciales.

La reacción del mandatario se produjo a través de sus redes sociales, donde calificó de "actitud servil" la postura del hijo del expresidente Jair Bolsonaro y afirmó que Brasil no aceptará subordinarse a intereses extranjeros.

"Es inaceptable que la familia Bolsonaro, con su actitud servil, quiera someter a Brasil a los intereses de Estados Unidos", expresó Lula. Además, sostuvo que el país "siempre dialogará de igual a igual con cualquier nación del mundo" y reiteró que no existe justificación para la imposición de nuevos aranceles a los productos brasileños.

El presidente también criticó el pedido para que las tarifas entren en vigor recién después de los comicios. "Pedir que se aplace la subida de aranceles contra nuestro país hasta después de las elecciones es una actitud más propia de traidores a la patria", afirmó.

La polémica se originó luego de que Flávio Bolsonaro enviara un documento de 86 páginas a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en el que solicitó postergar por 180 días la entrada en vigencia de aranceles del 25 % sobre productos brasileños.

Según el senador, medidas similares impulsadas anteriormente por la administración de Donald Trump terminaron fortaleciendo políticamente a Lula al permitir que su gobierno las presentara como un ataque a la soberanía nacional. Por ese motivo, propuso que las nuevas tarifas comiencen a aplicarse una vez finalizado el proceso electoral.

En su mensaje, Lula también defendió la continuidad del Mercosur, al que definió como el principal bloque económico de América Latina, y rechazó cualquier intento de modificar el sistema de pagos instantáneos Pix, al sostener que se trata de "un logro de Brasil".

La controversia se produce mientras Estados Unidos analiza la aplicación de nuevos aranceles tras iniciar una investigación comercial sobre distintas políticas brasileñas, entre ellas el sistema Pix, el comercio digital, la propiedad intelectual y el mercado del etanol. En respuesta, el Gobierno brasileño sostuvo que Washington no demostró la existencia de prácticas comerciales discriminatorias y aseguró que continuará negociando con la administración estadounidense.