Choque en cadena en el puente Carretero provocó severas demoras en el tránsito

Un choque en cadena registrado este viernes por la mañana sobre el Puente Carretero generó importantes demoras y complicaciones en el tránsito en la principal vía de enlace entre nuestra ciudad y la capital provincial. El siniestro se produjo en la mano con sentido hacia Santa Fe, a poco menos de 100 metros del acceso.

Según las primeras informaciones, tres vehículos se vieron involucrados en la colisión múltiple. Como consecuencia del impacto, los rodados quedaron detenidos sobre la calzada, lo que obligó a restringir la circulación y provocó extensas filas de automóviles.

De acuerdo con registros fotográficos aportados por automovilistas que transitaban por el lugar, los vehículos involucrados permanecieron uno detrás de otro tras el choque, dificultando el paso normal por el viaducto.

Debido a la ubicación en la que quedaron los automóviles, el tránsito comenzó a desarrollarse de manera alternada, generando demoras de varios minutos para quienes intentaban ingresar a la ciudad de Santa Fe desde Santo Tomé.

Las complicaciones viales se extendieron varios cientos de metros y alcanzaron sectores cercanos a la intersección de 7 de Marzo y Mitre, en nuestra ciudad, donde se registraron largas filas de vehículos y circulación prácticamente detenida.

En el lugar trabajó personal de tránsito para ordenar la circulación y asistir a los conductores, mientras se recomendó circular con extrema precaución y, en la medida de lo posible, utilizar vías alternativas hasta tanto se normalizara la situación.

Pasadas las 12.15, arribaron al lugar las grúas encargadas de retirar los vehículos involucrados en el siniestro. Una vez finalizadas esas tareas, se esperaba que la circulación comenzara a normalizarse de manera paulatina, aunque con las demoras lógicas derivadas de la importante cantidad de vehículos que permanecían acumulados sobre el principal enlace vial entre Santo Tomé y Santa Fe.