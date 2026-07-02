La UIA reclamó un "pacto fiscal federal industrial" para reducir impuestos y recuperar competitividad

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, reclamó la implementación de un "pacto fiscal federal industrial" que permita reducir la carga tributaria en los tres niveles del Estado y recuperar la competitividad del sector productivo argentino.

En declaraciones radiales, el dirigente empresarial sostuvo que la propuesta apunta a alcanzar un acuerdo entre la Nación, las provincias y los municipios para avanzar en una reducción coordinada de impuestos. En ese sentido, explicó que la iniciativa busca que "las provincias y la Nación hagan un acuerdo para bajar los impuestos nacionales, pero también provinciales y municipales".

Rappallini fundamentó el pedido en un informe elaborado por la UIA que compara la carga tributaria de las principales economías del mundo y ubica a la Argentina entre los países con mayor presión fiscal. De hecho, aseguró que el país continúa liderando esos índices y graficó la situación al afirmar que "somos los Messi de la presión fiscal global".

Según explicó, esta situación repercute directamente sobre los precios internos y alimenta lo que habitualmente se conoce como "costo argentino", afectando la competitividad de las empresas nacionales.

El titular de la UIA sostuvo además que, durante las últimas décadas, la política económica se concentró en incrementar la presión tributaria en lugar de promover el crecimiento económico, una dinámica que, según advirtió, terminó favoreciendo el aumento de la informalidad y la pérdida de actividad. En ese marco, señaló que "si uno sigue subiendo impuestos, lo que hace es que la gente deje de pagar y termina generando un sistema totalmente perverso".

Entre los tributos que la entidad considera necesario revisar, Rappallini mencionó el impuesto al cheque, el impuesto al patrimonio, Ingresos Brutos, los derechos de exportación y el impuesto de sellos. No obstante, reconoció las dificultades fiscales que enfrentan las provincias y propuso comenzar la reducción tributaria por aquellos sectores que actualmente soportan una mayor carga.

En ese contexto, destacó el esfuerzo realizado por la industria para contener la inflación y señaló que, mientras el sector servicios registra aumentos cercanos al 300%, la inflación general ronda el 180% y la inflación industrial se ubica alrededor del 110%.

Respecto de los incentivos a la inversión, el presidente de la UIA expresó su respaldo a la lógica del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque reclamó que los beneficios fiscales también alcancen a las actividades industriales tradicionales. En ese sentido, sostuvo que sectores como el acero, la industria automotriz y el resto del entramado manufacturero que compite a nivel internacional "requieren también esta reducción impositiva".

Rappallini también manifestó preocupación por la competencia desleal internacional, especialmente la proveniente de China y de plataformas digitales que, según afirmó, operan sin afrontar las mismas cargas tributarias que las empresas argentinas. El dirigente advirtió que China concentra actualmente el 55% de la producción mundial de acero, aluminio y plástico, una situación que podría derivar en un escenario de "monopolio absoluto" si no se adoptan medidas correctivas a nivel global.

Asimismo, denunció la existencia de prácticas de contrabando, subfacturación y dumping en sectores como el calzado, la producción cervecera y la fabricación de teléfonos celulares.

En cuanto a la situación del mercado interno, el dirigente industrial alertó sobre la persistente caída del consumo en actividades como la construcción, el sector textil y el calzado, y consideró que el objetivo inmediato debería ser recuperar los niveles de actividad registrados durante 2022. Según explicó, tanto la producción como el empleo industrial permanecen estancados desde hace más de quince años, por lo que consideró imprescindible impulsar el crédito y acompañar a las empresas durante el actual proceso de transición económica para evitar cierres y pérdida de capacidad productiva.

Finalmente, Rappallini destacó el impacto que tendrá la inteligencia artificial sobre la economía y sostuvo que la incorporación de estas tecnologías provocará un fuerte salto de productividad en numerosos sectores. En ese marco, reiteró el reclamo del sector industrial y aseguró que "lo que estamos pidiendo no es protección, sino igualdad de condiciones y que nos den la posibilidad de ser competitivos".