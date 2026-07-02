Scaloni, antes de enfrentar a Cabo Verde: “Es un buen equipo, no están de casualidad”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró que espera un partido muy exigente frente a Cabo Verde, rival al que enfrentará este viernes desde las 19 por los dieciseisavos de final del Mundial. El DT destacó el rendimiento del seleccionado africano y remarcó que "no está de casualidad" en esta instancia del torneo.

"El margen ahora se achica; es un encuentro en el que el que pierde se vuelve", afirmó Scaloni durante la conferencia de prensa previa al partido. En ese sentido, sostuvo que Argentina llega "en un buen momento", aunque advirtió que los cruces eliminatorios suelen ser muy parejos.

Al analizar al rival, el entrenador explicó que el cuerpo técnico ya lo había estudiado porque era uno de los posibles adversarios. "Es un equipo que no ha perdido; incluso en algunos partidos mereció ganar. Contra España y Uruguay sufrió un poco más, pero se defendió bien. (...) No nos sorprende y no está de casualidad", señaló.

Scaloni también valoró el respaldo de los hinchas argentinos en cada presentación mundialista. "Siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador", expresó, y agregó que el aliento "nunca es una presión", sino un refuerzo para el equipo.

Consultado por la falta de gol de algunos delanteros, el entrenador se mostró tranquilo y destacó que el equipo genera situaciones de peligro. "Leo, además de ser un gran jugador, es un delantero del equipo y, junto con Lautaro y Julián, intentaremos que ellos puedan marcar y también los demás", indicó.

Otro de los temas abordados fue el horario del encuentro, previsto para las 18 de Miami. Scaloni consideró que las altas temperaturas y la humedad pueden afectar el espectáculo, aunque aclaró que las condiciones serán iguales para ambos equipos.

Por último, el entrenador fue consultado por los comentarios que circulan en redes sociales sobre supuestos beneficios hacia la Selección argentina y les restó importancia. "No leyendo las redes sociales. Si no mirás eso, no te enterás y ya está", respondió. Además, afirmó que "nosotros no nos hacemos eco de eso".

Antes de comenzar la conferencia, Scaloni dedicó un mensaje a las familias de los jóvenes fallecidos en un accidente ocurrido en un pueblo cercano al suyo. "Quería mandar un fuerte abrazo y condolencias a la familia de los chicos que han fallecido. Es terrible lo que pasó", expresó.