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Nacionales — 02.07.2026 —

Una ola de aire polar puso bajo alerta a 17 provincias y profundiza el frío en el centro y norte del país

La masa de aire frío que ingresó desde la Patagonia provocará un fuerte descenso de las temperaturas durante los próximos días.

Una ola polar tiene a 17 provincias bajo alerta por frío extremo.
Una ola polar tiene a 17 provincias bajo alerta por frío extremo.

Una intensa masa de aire polar continúa avanzando desde la Patagonia hacia el centro y norte del país y provocará un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional. El fenómeno ya afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y mantiene bajo alerta por frío extremo a 17 provincias, según los informes meteorológicos difundidos en las últimas horas.

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, este jueves se registrarán las condiciones más frías del año. Se prevé una temperatura mínima de 1°C y una máxima que apenas alcanzará los 10°C, con cielo despejado y probabilidad de heladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas suburbanas y rurales.

La irrupción de aire polar comenzó días atrás en la Patagonia, donde dejó nevadas, lluvias y fuertes vientos, y desde entonces avanzó progresivamente hacia el resto del país, generando un descenso generalizado de las temperaturas.

Los especialistas advirtieron que el episodio de frío extremo se extenderá durante los próximos días y afectará a gran parte del centro y norte argentino, con valores térmicos significativamente inferiores a los promedios habituales para esta época del año.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron extremar las medidas de prevención, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, además de prestar especial atención al uso seguro de sistemas de calefacción para evitar accidentes domésticos.

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