Tras dejar el Gobierno, Manuel Adorni también renunció al directorio de YPF

La renuncia de Manuel Adorni al directorio de YPF quedó formalizada este miércoles, luego de que el exjefe de Gabinete presentara una nota dirigida al presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín. La decisión se produce días después de su salida del Gobierno nacional, en medio de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.

Adorni había sido designado como director titular en representación de las acciones Clase A del Estado nacional el 30 de enero de este año. Su continuidad en el cargo había sido cuestionada por distintos sectores de la oposición, que reclamaban su alejamiento y advertían que, tras abandonar la función pública, quedaba habilitado para percibir los honorarios correspondientes a los integrantes del directorio de la compañía, estimados en unos 95 millones de pesos mensuales.

En la carta de renuncia, a la que accedieron distintos medios nacionales, el exfuncionario expresó: "Me dirijo a usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A".

La salida de Adorni ya había sido anticipada por el presidente Javier Milei el pasado domingo, cuando aseguró en una entrevista televisiva que el exjefe de Gabinete "ya está afuera" de la petrolera.

Fuentes oficiales confirmaron además que el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, será quien ocupe el lugar vacante en representación de las acciones Clase A del Estado nacional.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, Adorni nunca llegó a percibir remuneración por su función en YPF debido a que se desempeñaba simultáneamente como funcionario del Poder Ejecutivo.

El directorio de YPF está integrado por 11 directores titulares y seis suplentes. Entre sus integrantes continúan figurando otros funcionarios nacionales, como el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, quienes representan a las acciones Clase D, además de representantes de las provincias accionistas.

Pese a la situación judicial que atraviesa el exfuncionario, el presidente Milei ratificó públicamente su respaldo y aseguró que confía en su inocencia. El martes, tras tomar juramento a Santilli como nuevo jefe de Gabinete, ambos protagonizaron un abrazo en la Casa Rosada.

El cargo que ocupaba Adorni en YPF implicaba participar en el máximo órgano de conducción de la compañía, con funciones vinculadas a la administración, supervisión y definición de las principales estrategias empresariales de la petrolera.