Rusia lanzó una nueva ofensiva sobre Ucrania: al menos 17 muertos en Kiev

Al menos 17 personas murieron y otras 90 resultaron heridas este jueves como consecuencia de una nueva oleada de ataques rusos con misiles y drones sobre Kiev, en uno de los bombardeos más intensos registrados en la capital ucraniana en los últimos meses. Las autoridades advirtieron que el número de víctimas fatales podría aumentar debido a que continúan las tareas de rescate entre los escombros.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, decidió regresar de forma anticipada desde Irlanda después de recibir información de inteligencia sobre la preparación de un ataque ruso "a gran escala". La ofensiva finalmente se concretó durante la madrugada y afectó distintos sectores de la capital.

Según informó el Servicio Estatal de Emergencias, los bombardeos provocaron daños en al menos 30 puntos de Kiev, principalmente en edificios residenciales e infraestructura civil. Para atender la emergencia fueron desplegados cerca de 500 rescatistas, más de 100 vehículos especializados y un helicóptero.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, calificó lo ocurrido como una "noche de horror" y reclamó a los aliados occidentales acelerar el envío de sistemas de defensa antiaérea y misiles interceptores. El funcionario sostuvo además que la cifra de víctimas podría incrementarse a medida que avanzan las tareas de búsqueda.

Durante la noche, la Fuerza Aérea de Ucrania emitió alertas por el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero, mientras que el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó múltiples ataques con drones sobre la ciudad. Uno de los impactos alcanzó un edificio donde funciona una estación de ambulancias, dejando cinco trabajadores sanitarios heridos, uno de ellos en estado crítico.

Klitschko también informó que varios edificios residenciales resultaron afectados. En el distrito de Desnianskyi, los equipos de emergencia trabajaban para rescatar personas atrapadas en un edificio de nueve pisos, mientras que en Darnytskyi parte de una torre residencial colapsó tras el impacto de un proyectil.

Periodistas de la agencia AFP presentes en Kiev reportaron fuertes explosiones durante la madrugada, seguidas por columnas de humo, incendios y el despliegue masivo de bomberos y ambulancias. Decenas de residentes buscaron refugio en estaciones subterráneas y refugios antiaéreos mientras continuaban las detonaciones.

Los ataques también alcanzaron otras regiones del país. En Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania, al menos siete proyectiles impactaron en distintos distritos. Según las autoridades locales, un adolescente de 15 años murió y otras 32 personas resultaron heridas.

En la región de Odesa, en el sur del país, dos personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas tras un ataque con misiles balísticos que provocó incendios y daños materiales. En tanto, en la región de Kherson, un ataque con drones contra un micro dejó dos muertos, entre ellos una joven de 18 años. Horas más tarde, otro ataque con drones sobre un edificio administrativo provocó una nueva víctima fatal y dos heridos.

La nueva ofensiva se produjo en un contexto de recrudecimiento de los ataques aéreos rusos y mientras permanecen estancadas las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada por Rusia en febrero de 2022.

Aunque durante junio se había registrado una reducción en el número de drones y misiles lanzados por Moscú respecto del mes anterior, el ataque de este jueves volvió a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las principales ciudades ucranianas frente a las ofensivas rusas y la persistencia de un conflicto que ya supera los cuatro años de duración.