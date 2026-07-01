Con una duda, Argentina afina el equipo para los dieciseisavos de final

La Selección Argentina ya dejó atrás la fase de grupos y comenzó a enfocarse en el partido del próximo viernes frente a Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 19 y el entrenador Lionel Scaloni mantiene una sola duda para definir el equipo.

La buena noticia para el cuerpo técnico es la recuperación de Cristian "Cuti" Romero, quien este miércoles volvió a entrenarse con normalidad luego de la molestia física que sufrió en el encuentro ante Austria y, salvo imprevistos, será titular.

De confirmarse su presencia, el defensor de Tottenham volverá a integrar la zaga central junto a Lisandro Martínez, mientras que Nicolás Otamendi esperaría su oportunidad en el banco de suplentes.

En la ofensiva, Lautaro Martínez aparece con ventaja para conservar su lugar entre los titulares. El delantero de Inter sería nuevamente el centrodelantero del equipo, por delante de Julián Álvarez, quien todavía busca recuperar su mejor nivel tras llegar al Mundial con una puesta a punto física.

La única incógnita se mantiene en el lateral izquierdo, donde Scaloni deberá decidir entre Facundo Medina, de buenas actuaciones en los últimos encuentros, y Nicolás Tagliafico, ya recuperado físicamente y titular en la victoria frente a Jordania.

La probable formación de Argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.