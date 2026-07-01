Las reglas que ya se aplican en el Mundial llegarán al fútbol argentino desde el Torneo Clausura

Las nuevas reglas del fútbol aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), que ya se están aplicando en el Mundial 2026, comenzarán a regir en el fútbol argentino desde el inicio del Torneo Clausura. El certamen comenzará el próximo jueves 23 de julio, con tres partidos correspondientes a la primera fecha.

Antes del arranque del campeonato, la Liga Profesional organizará una charla informativa para capitanes y directores técnicos de todos los equipos, a cargo de la Dirección Nacional de Arbitraje, con el objetivo de explicar los cambios reglamentarios y evitar confusiones durante los partidos.

La jornada inaugural tendrá tres encuentros: Belgrano-Rosario Central y Sarmiento-Argentinos Juniors, ambos por la Zona B desde las 19.30, mientras que Defensa y Justicia-Aldosivi se jugará a las 21.45 como duelo interzonal.

Entre las principales modificaciones se destaca la implementación de una cuenta regresiva visual de cinco segundos para los saques de banda y los saques de meta cuando el árbitro considere que un equipo está demorando la reanudación. Si se supera ese límite, la posesión pasará al rival: en el caso del saque de banda, se concederá al equipo contrario, y en el saque de meta, se otorgará un córner.

Otra novedad importante será que los futbolistas que reciban atención médica dentro del campo deberán permanecer un minuto fuera de la cancha antes de volver a ingresar, salvo las excepciones previstas por el reglamento.

El VAR también tendrá nuevas facultades. Podrá revisar una segunda tarjeta amarilla claramente mal sancionada cuando derive en expulsión, casos de confusión de identidad cuando el árbitro amoneste o expulse al jugador equivocado y, si la competencia lo habilita, córners mal cobrados, siempre que la corrección pueda realizarse de manera inmediata y sin demorar la reanudación del juego.

Además, se establece un límite de diez segundos para que un jugador reemplazado abandone el campo de juego. Si demora más de ese tiempo, el futbolista que debe ingresar tendrá que esperar hasta la siguiente interrupción, una vez transcurrido un minuto.

Las competiciones también podrán sancionar con expulsión a los jugadores que se cubran la boca para dirigirse de manera provocativa, burlona o inflamatoria a un rival, así como a quienes abandonen el campo en protesta por una decisión arbitral. La sanción también podrá alcanzar a integrantes del cuerpo técnico que incentiven ese comportamiento.

Luego de su implementación en la Primera División, las nuevas reglas comenzarán a aplicarse la semana siguiente en las restantes categorías de ascenso, con el objetivo de unificar criterios en todas las competencias organizadas por la AFA.