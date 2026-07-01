La Justicia detectó consumos de Adorni por $139 millones mientras era jefe de Gabinete

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo elemento: los peritajes contables determinaron que durante su paso por el Gobierno realizó consumos con tarjetas de crédito por un total de 139 millones de pesos, una cifra que, según los investigadores, resulta difícil de compatibilizar con los ingresos declarados durante ese período.

La causa, que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py bajo la conducción del fiscal Gerardo Pollicita, analiza la evolución patrimonial de Adorni desde la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023, hasta marzo de este año, cuando aún ocupaba la Jefatura de Gabinete.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, los gastos con tarjetas de crédito registrados entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 alcanzaron los $139 millones, con consumos mensuales que, en varios períodos, habrían superado los ingresos percibidos por el exfuncionario. Según los investigadores, hasta fines de 2025 Adorni percibía un salario estimado en torno a los $3,5 millones mensuales, mientras que sus gastos con tarjetas oscilaron entre $4 millones y $6 millones por mes.

La investigación también detectó operaciones realizadas con tarjetas de crédito pertenecientes a personas del entorno laboral del exfuncionario. En particular, se identificaron compras por más de $5,1 millones efectuadas con plásticos a nombre de Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, y de Luis Aluju, empleado de la entonces Vocería Presidencial.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el uso de tarjetas de terceros habría tenido como objetivo evitar que determinados gastos personales quedaran registrados directamente a nombre de Adorni, especialmente aquellos vinculados con la adquisición de equipamiento tecnológico y productos asociados al mundo gamer.

En ese contexto, el pasado 30 de junio, Schiuma declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal N°7 y confirmó haber facilitado una de sus tarjetas para la compra de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8, adquirido en agosto del año pasado por un valor de $2.184.999, suma que, según afirmó, posteriormente le fue reintegrada en efectivo por el exfuncionario.

A estas irregularidades se suman otras operaciones bajo análisis, entre ellas los pagos efectuados para la remodelación de la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. El contratista Matías Tabar, responsable de las obras, declaró haber recibido 245.000 dólares en efectivo por los trabajos realizados en la propiedad.

Por estas horas, el fiscal Pollicita aguarda el informe técnico definitivo elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo encargado de reconstruir y evaluar la evolución patrimonial tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti.

Una vez incorporado ese informe, la Fiscalía definirá si corresponde requerir formalmente explicaciones al exfuncionario respecto del origen y la justificación de los fondos utilizados. En caso de que las respuestas no resulten satisfactorias, el Ministerio Público podría solicitar la citación a declaración indagatoria de Adorni ante el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la investigación.