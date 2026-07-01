Harry Kane lideró la remontada e Inglaterra clasificó a octavos de final

La selección de Inglaterra se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar por 2 a 1 a República Democrática del Congo en el partido correspondiente a los 16avos de final, disputado en Atlanta. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel logró revertir un resultado adverso gracias a un doblete de Harry Kane y ahora enfrentará a México el próximo domingo en el estadio Azteca.

El seleccionado africano sorprendió desde el inicio y abrió el marcador a los siete minutos del primer tiempo. El delantero Brian Cipenga, que actualmente juega en la segunda división de España, aprovechó una de las primeras aproximaciones de Congo y puso el 1 a 0 ante un rival que hasta entonces nunca había perdido un partido oficial frente a una selección africana.

A partir de la desventaja, Inglaterra asumió el control del juego y generó varias situaciones de peligro, aunque se encontró con una destacada actuación del arquero Lionel Mpasi, quien sostuvo la ventaja congoleña con intervenciones ante remates de Jude Bellingham, Harry Kane y otros futbolistas del conjunto europeo.

Durante el segundo tiempo, Inglaterra mantuvo la iniciativa y el entrenador alemán introdujo modificaciones tácticas para aumentar el volumen ofensivo. Los ingresos desde el banco y el reposicionamiento de algunos futbolistas le permitieron al equipo generar más espacios y profundizar los ataques.

La igualdad llegó a través de Harry Kane, que convirtió de cabeza y estableció el 1 a 1. El delantero y capitán inglés volvió a aparecer en el tramo final del encuentro para marcar el gol del triunfo, luego de una asistencia de Anthony Gordon. Kane definió con un potente remate de derecha para sellar la clasificación inglesa.

Además de resultar decisivo para el resultado, el atacante del Bayern Múnich alcanzó dos marcas destacadas. Con su presencia ante Congo, se convirtió en el futbolista que más partidos disputó como capitán de la selección inglesa, con 91 encuentros, superando el registro histórico de Bobby Moore. Asimismo, llegó a 13 goles en Copas del Mundo, superando la cifra alcanzada por Pelé.

Con esta victoria, Inglaterra avanzó a los octavos de final y buscará meterse entre los ocho mejores del torneo cuando enfrente a México, que previamente eliminó a Sudáfrica.