Milei oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia al cargo el sábado. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del mandatario, junto a una fotografía con el dirigente del PRO y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La jura de Santilli está prevista para el próximo martes a las 16, mientras que este lunes comenzará el proceso de transición entre los equipos del funcionario saliente y del nuevo ministro coordinador.

En su publicación, Milei señaló que junto a Santilli y Karina Milei trabajaban en "los fundamentos para una transición ordenada del cargo", confirmando oficialmente el cambio en la conducción de la Jefatura de Gabinete.

Tras el anuncio, el vocero presidencial Adrián Ravier informó que este lunes se reunirán los equipos de trabajo para iniciar la transición y felicitó al flamante jefe de Gabinete por su designación.

Santilli llegará al cargo luego de desempeñarse durante los últimos meses como ministro del Interior, función desde la cual encabezó las negociaciones con gobernadores y legisladores para impulsar distintos proyectos del oficialismo en el Congreso.

De acuerdo con la información difundida, el dirigente cuenta con la confianza del presidente Javier Milei, además de mantener una buena relación política con Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, vínculos que habrían sido determinantes para su designación.

Contador público de profesión, Santilli desarrolló gran parte de su carrera política en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue legislador, ministro de Ambiente y Espacio Público, senador nacional y vicejefe de Gobierno. En 2021 fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y, en noviembre de 2025, asumió como ministro del Interior del Gobierno nacional.

Con su designación, Diego Santilli se convertirá en el cuarto jefe de Gabinete de la gestión de Javier Milei desde el inicio de su mandato.