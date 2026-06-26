La PDI informó que más del 50 % de las detenciones en La Capital estuvieron vinculadas al microtráfico

Más de la mitad de las personas detenidas durante el primer semestre de 2026 en el departamento La Capital fueron arrestadas en el marco de investigaciones por microtráfico. Así lo informó la Policía de Investigaciones (PDI), que además indicó que en lo que va del año se realizaron 371 allanamientos, se secuestraron cerca de 60 armas de fuego y hubo más de 400 detenidos.

Los datos fueron difundidos durante una conferencia de prensa encabezada por la directora de la PDI, Eva Cainelli, y la coordinadora del organismo, Alejandra Carrizo, quienes brindaron detalles sobre distintos procedimientos realizados este jueves en Santa Fe, nuestra ciudad y Sauce Viejo, en el marco de investigaciones por delitos contra la propiedad, las personas y la salud pública.

Según explicó Carrizo, durante la jornada se llevaron adelante 14 allanamientos vinculados a causas por microtráfico, amenazas calificadas, abuso de arma, robo calificado y privación ilegítima de la libertad.

Uno de los procedimientos permitió la detención de tres hombres mayores de edad investigados por dos hechos de abuso de arma ocurridos los días 15 y 16 de junio. De acuerdo con la información oficial, uno de esos episodios terminó con el fallecimiento de una persona, mientras que otra sufrió lesiones de gravedad.

En otro operativo fue detenida una persona investigada por un robo calificado ocurrido el 27 de marzo en Cayastacito, cuando tres delincuentes interceptaron a un camionero, efectuaron disparos para obligarlo a detener la marcha y le sustrajeron una importante suma de dinero. Durante el allanamiento, la PDI informó que secuestró un vehículo, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación de interés para la investigación.

Además, se concretaron procedimientos vinculados al narcomenudeo, que tuvieron como resultado una persona detenida y el secuestro de cocaína, marihuana, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Por su parte, Cainelli señaló que algunas de las personas detenidas en los distintos operativos registraban antecedentes penales de gravedad y que, en algunos casos, contaban con condenas condicionales, según la información brindada por la fuerza.