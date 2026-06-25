Experiencia DEMOS 2026 convoca a voluntarios, instituciones y talleristas para fortalecer el trabajo comunitario

El Centro de Estudios DEMOS abrió la inscripción para una nueva edición de Experiencia DEMOS 2026, una iniciativa que busca vincular a personas con vocación solidaria, organizaciones comunitarias y talleristas para desarrollar acciones concretas en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe.

La propuesta contempla tres convocatorias simultáneas destinadas a instituciones que deseen recibir colaboradores, talleristas encargados de la formación y vecinos interesados en participar como voluntarios, sin necesidad de contar con experiencia previa. El único requisito para quienes se sumen como participantes será comprometerse a completar el proceso formativo y la jornada práctica final.

Según explicaron desde DEMOS, el programa se desarrollará en dos etapas. La primera consistirá en cuatro encuentros de capacitación, coordinados por especialistas y acompañados por tutores. Posteriormente, los participantes realizarán una jornada de práctica colaborativa junto a organizaciones sociales, donde pondrán en práctica las herramientas adquiridas durante la formación.

La edición 2026 estará enfocada en la recreación y el deporte comunitario, entendidos como herramientas para fortalecer los vínculos sociales, promover la inclusión y favorecer la participación en los barrios. En ese marco, la convocatoria priorizará proyectos que utilicen el juego, el movimiento y las actividades grupales como espacios de encuentro y construcción colectiva.

Al presentar la iniciativa, Eugenio Fernández, integrante del Centro de Estudios DEMOS, sostuvo: "Experiencia DEMOS es tender un puente. De un lado tenemos personas con muchas ganas de ayudar y del otro a clubes, instituciones u organizaciones que hacen un esfuerzo grandísimo todos los días en los barrios. Lo que hacemos es juntarlos, darles herramientas y acompañarlos para que esa ayuda se transforme en una acción concreta para mejorar la convivencia de la gente".

Además, explicó el motivo de la temática elegida para esta edición: "Elegimos el deporte y el juego porque son los mejores igualadores sociales que existen. Una pelota o un juego de mesa desarman cualquier barrera. El objetivo de la capacitación es que los participantes dejen de ser espectadores y aprendan a usar la recreación como una herramienta real para unir al barrio, incluir a los chicos y cuidar al otro".

Las organizaciones interesadas deberán acreditar trabajo comunitario sostenido y disposición para articular con otras instituciones. En tanto, los talleristas deberán presentar una propuesta de formación compuesta por cuatro encuentros y una actividad práctica, mientras que los participantes deberán completar el proceso, cuya carga horaria total no superará las 20 horas.

Desde DEMOS señalaron que la selección buscará conformar grupos diversos en perfiles, experiencias y territorios, y aclararon que las postulaciones que no resulten elegidas integrarán un registro para futuras actividades.